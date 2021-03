Dead Island 2 non è morto, confermata l’uscita next-gen

Nonostante siano davvero moltissimi anni che il gioco è sparito dai radar (nonostante sia stato spesso e volentieri sottolineato che non è stato cancellato) sembra proprio che THQ Nordic non abbia nessuna intenzione di cestinare con il suo Dead Island 2.

Dopo essere stato annunciato per PS4 e Xbox One quasi sette anni fa, grazie ad alcun annunci di lavoro apparsi sul sito web dell’attuale sviluppatore Dambuster Studios, sembra che il titolo sia ora destinato a “console di nuova generazione e PC”. senza menzionare in alcun modo una versione old-gen.

Ciò starebbe a significare che, dopo anni di silenzio, il gioco è ancora in lavorazione ma sarà destinato poco sorprendentemente a PS5, Xbox Series X|S e PC.

Come notato da MauroNL3 su Twitter, sembra inoltre molto probabile che il gioco sarà realizzato grazie al nuovo motore grafico Unreal Engine 4, utilizzando le più recenti tecnologie di rendering.

"Experience with DXR and compute are a must, as you will be heavily involved in raising our visual bar on high-end platforms using the latest rendering technologies." Dead Island 2 is being built using Unreal Engine 4. Dambuster took over development in August 2019.

