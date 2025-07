Con GTA 6 che è ancora un lontano miraggio, il ritorno di GTA 4 sarebbe un modo ottimo per soddisfare la voglia di giocazzeggio dei fan della saga di Rockstar Games.

Non è la prima volta che si parla del ritorno di Grand Theft Auto IV in effetti, e quando si accavallano così tanti rumor e indizi come quelli forniti da Pushsquare in questo caso, significa che forse comincia ad esserci un fondo di verità.

La prima traccia concreta di questo possibile ritorno è emersa dalla pagina di supporto ufficiale di Rockstar Games, dove per breve tempo è apparso un riferimento a PlayStation 4 tra le piattaforme supportate per GTA 4.

Sebbene la menzione sia stata rapidamente rimossa, gli utenti più attenti sono riusciti a documentare l'anomalia prima della correzione. Questo dettaglio, apparentemente insignificante, potrebbe rappresentare un indizio fondamentale sui piani del publisher per il futuro prossimo.

L'episodio della pagina di supporto trova conferma nelle voci di corridoio che circolano da mesi. La strategia non sarebbe affatto inedita per l'azienda: con Red Dead Redemption, Rockstar ha già dimostrato di saper recuperare i propri classici della generazione PS3, rilasciando una versione nativa per PS4 che gira a 60fps su PlayStation 5 tramite retrocompatibilità.

Naturalmente, rimane sempre la possibilità che la menzione di PS4 nella pagina di supporto sia stata semplicemente un errore, rapidamente corretto dallo staff di Rockstar. Tuttavia, la tempistica della svista e la sua coerenza con le indiscrezioni precedenti suggeriscono che dietro ci sia qualcosa di più sostanziale.

La mancanza di retrocompatibilità con PlayStation 3 ha infatti relegato l'avventura di Niko Bellic e le sue due espansioni in una sorta di limbo tecnologico, accessibile solo a chi possiede ancora l'hardware originale.

Se GTA 4 in versione next-gen arrivasse davvero entro la fine del 2025, sarebbe un ottimo antipasto per GTA 6 che rimane confermato per il prossimo anno.