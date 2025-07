Dopo che per alcune ore la scheda tecnica di Grand Theft Auto IV aveva mostrato PlayStation 4 tra le piattaforme supportate, ora è stata la volta di Red Dead Redemption 2 a scatenare nuove voci su un possibile aggiornamento per console di nuova generazione.

Una sezione denominata "migrazione online" è infatti comparsa brevemente sulla pagina di supporto del titolo western, alimentando le speranze di un imminente arrivo su PlayStation 5.

La presenza di questa funzionalità suggerisce che Rockstar potrebbe essere al lavoro su un sistema per trasferire i progressi dei giocatori da una console all'altra, seguendo lo stesso modello già utilizzato per GTA 5.

Considerando che Red Dead Redemption 2 è attualmente disponibile solo su PlayStation 4, l'esistenza di tale strumento lascerebbe presagire l'arrivo di una versione ottimizzata per la console di Sony di ultima generazione. La migrazione online rappresenterebbe infatti un elemento chiave per permettere ai giocatori di continuare le proprie avventure nel mondo di Arthur Morgan senza perdere ore di gioco investite.

Rockstar non ha mai confermato ufficialmente lo sviluppo di una versione next-gen per la sua epopea western, e la rimozione tempestiva della sezione dalla pagina di supporto potrebbe indicare semplicemente un errore tecnico.

Un elemento particolarmente interessante è rappresentato dal recente supporto mostrato da Rockstar verso Red Dead Online. Dopo aver dichiarato che non avrebbe più aggiornato questa modalità, la compagnia ha sorpreso tutti aggiungendo diverse nuove missioni al gioco multiplayer.

La strategia di Rockstar con le riedizioni non è nuova: il già citato Grand Theft Auto V ha ricevuto ben tre versioni successive, passando da PlayStation 3 e Xbox 360 alle console di ottava generazione, fino ad arrivare alle macchine current-gen con miglioramenti grafici e contenuti aggiuntivi. Un approccio simile per Red Dead Redemption 2 sarebbe perfettamente coerente con la filosofia aziendale di massimizzare il potenziale dei propri titoli di punta.

Nel frattempo i fan stanno facendo di tutto per dare ancora una lunga vita al gioco, mentre si avvicendano anche speculazioni per un possibile porting per Nintendo Switch 2.