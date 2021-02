Metro Exodus, upgrade PS5 e Xbox Series X in arrivo gratis: cosa cambia?

4A Games ha svelato oggi che un upgrade next-gen sarà disponibile per Metro Exodus a partire dalla prossima primavera su PS5 e Xbox Series X.

Inoltre, il gioco riceverà una nuova edizione per PC, chiamata Enhanced Edition, con una nuova resa avanzata del ray tracing prima impossibile.

Questi aggiornamenti saranno gratuiti per quanti già in possesso di una copia per PC (a prescindere dallo store di provenienza), PS4 e Xbox One.

Di fatto, l’upgrade si differenzierà tra le tre piattaforme soltanto per l’assenza dei riflessi con ray tracing avanzati e il DLSS 2.0 su schede grafiche Nvidia, almeno in teoria.

Tutte le novità e le differenze tra le piattaforme sono state illustrate nella tabella che vi mostriamo di seguito:

Su PS5 e Xbox Series X, Metro Exodus girerà in 4K e 60fps con ray tracing attivato e color bleeding, e da e per tutte le fonti di luce. Sarà adottata una tecnica di ricostruzione temporale, per cui la risoluzione non dovrebbe essere nativa.

Il ray tracing sarà emesso anche dalle superfici, con ombre elaborate differentemente per area, e i rimbalzi di luce saranno infiniti.

Queste versioni supporteranno infine pure una tecnica next-gen di denoising, per un’immagine più nitida, e un ray tracing disponibile sia nell’atmosfera che nelle superfici trasparenti.

Il field of view sarà per la prima volta regolabile, mentre il supporto alle DirectX 12 Ultimate permetterà di avere alcune novità come il variable rate shading.

Su Xbox Series S, 4A Games ha puntato i 1080p come risoluzione, mentre il frame rate è ancora in fase di definizione. Diversamente da altri titoli, però, il ray tracing sarà implementato anche qui.

Se non avete ancora giocato il titolo e volete capire se valga la pena di provarlo, vi raccomandiamo di consultare la nostra recensione di Metro Exodus.