Resident Evil Village, video confronta la demo Castle su PS4 e PS5

La seconda versione dimostrativa di Resident Evil Village, intitolata la demo Castle, è stata disponibile a tempo limitato esclusivamente su PS4 e PS5.

Abbiamo già avuto modo di illustrarvi approfonditamente le nostre prime impressioni, non solo riguardanti quest’ultima demo ma anche per la prima versione dimostrativa, entrambe disponibili per un breve periodo.

La seconda demo di Resident Evil Village ha inoltre svelato un riferimento ad un particolare personaggio apparso nel quarto capitolo, con una frase che tutti i giocatori sicuramente conoscono a memoria.

Essendo stata resa disponibile questa versione dimostrativa su entrambe le console di Sony, un canale YouTube ha deciso di mettere a confronto le diverse versioni della demo attraverso un video, come riportato da Game Rant.

La demo Castle di Resident Evil Village è stata messa a confronto su PS4 e PS5.

Proprio come già avvenuto in occasione della prima demo su PS5, anche la versione del castello possiede caricamenti velocissimi su next-gen: in appena 3 secondi eravamo già pronti ad avviare la partita.

Al contrario, sia su PS4 Pro che sul modello standard la demo ha impiegato circa 30 secondi a farci entrare in partita: di conseguenza, la versione PS5 è 10 volte più veloce della controparte current-gen.

Le differenze non sono soltanto nei tempi di caricamento, ma anche nel comparto tecnico: la versione PS5 mostra infatti il castello in tutto il suo splendore grazie al ray-tracing, mentre naturalmente su PS4 e PS4 Pro è evidente come il gioco giri ad una risoluzione inferiore.

Potete osservare voi stessi tutte le differenze tra le varie versioni, messe appositamente a confronto, grazie al video realizzato da ElAnalistaDeBits:

Ormai mancano davvero pochi giorni all’uscita dell’ottavo capitolo principale della serie survival horror: ricordiamo infatti che Resident Evil Village è in uscita il 7 maggio.

Nonostante manchi ancora più di una settimana, vi suggeriamo di stare attenti durante le vostre ricerche online agli spoiler: sembra infatti che sia già stato rotto il day one.

Secondo quanto rivelato da un insider, Village potrebbe essersi ispirato molto ad un capitolo della serie che è stato cancellato.

Per promuovere l’imminente uscita del titolo, è stato realizzato anche un asciugamano a tema Lady Dimitrescu, lungo ben 3 metri.