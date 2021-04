Resident Evil Village ha un riferimento a “quel” personaggio di Resident Evil 4

Resident Evil Village è un gioco che si distingue profondamente dagli altri capitoli del franchise (ad eccezione del settimo) specie per via della visuale in prima persona.

Appare in ogni caso evidente che la nuova avventura di Ethan Winters abbia non poche somiglianze con il classico Resident Evil 4, specie per quanto riguarda l’ambientazione principale.

Capcom ne è certamente consapevole, tanto che a quanto pare avrebbe incluso di proposito un riferimento a uno dei personaggi secondari più amati tra quelli apparsi nell’avventura spagnola di Leon S. Kennedy: il mercante.

La sua frase «What’re ya buying?» è diventata infatti un vero e proprio tormentone, tanto che in Village sembra esserci un riferimento chiaro proprio al misterioso venditore incappucciato.

L'Emporio del Duca.

L’Emporio del Duca è infatti il luogo che ci permetterà, in Resident Evil Village, di acquistare armi e oggetti nel nuovo capitolo.

Il suo aspetto è completamente diverso rispetto a quello del venditore di Resident Evil 4, sebbene è ora stato scoperto che una delle sue battute è proprio quella resa celebre dal vecchio mercante, come riportato anche da GaneSpot.

Il Duce cita infatti la frase «What’re ya buying?», accennando al fatto che la frase la pronunciava un “vecchio amico”.

Non è chiaro se si tratta solo di un simpatico omaggio a Biohazard 4, oppure di una reale connessione tra i due giochi (entrambi sono infatti in Europa, nonostante i chilometri di distanza tra le due location e quindi tra i due mercanti).

Staremo a vedere se Capcom deciderà di confermare “l’aggancio” tra i due giochi anche con altri riferimenti in-game, magari ancora più marcati.

Resident Evil Village uscirà il 7 maggio prossimo, sebbene a breve sarà il turno della seconda demo giocabile (disponibile per un periodo di tempo limitato da stasera, 25 aprile).

Ricordiamo inoltre che Resident Evil 4 tornerà a breve anche in un’inedita versione pensata per la realtà virtuale di Oculus. Infine, sulle pagine di SpazioGames trovate anche la classifica dei migliori capitoli della serie Capcom.