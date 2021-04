Resident Evil Village, rotto il Day One

Se avete intenzione di giocare a Resident Evil Village, saprete benissimo che il gioco arriverà ufficialmente nei negozi solo a partire dal prossimo 7 maggio.

Ora, però, sembra che sui social stiano iniziando ad apparire foto di utenti che a quanto pare sarebbero riusciti a mettere mano al gioco con largo anticipo.

Stando alle immagini (con tanto di logo 18+ in bella mostra, come riportato anche da GameSpot), appare chiaro che la dimensione di installazione del gioco sarà di circa 27 GB.

Il problema è però un altro: la rottura del Day One ha alzato notevolmente l’allerta spoiler, visto che molti commenti e post potrebbero rovinare la sorpresa a un gran numero di giocatori ignari della cosa.

Il nostro consiglio è ovviamente quello di stare molto attenti, specie quando si naviga su YouTube o su Twitter (due tra le fonti web più pericolose in tal senso).

Ricordiamo inoltre che Capcom rilascerà la seconda demo di Resident Evil Village a partire da domenica prossima, 24 aprile 2021, per i possessori di console PlayStation.

A inizio maggio anche i possessori di tutte le altre piattaforme avranno la possibilità di dare un’occhiata a entrambe le demo rilasciate in precedenza (le quali saranno sempre e comunque a tempo, per un massimo di 30 minuti di gioco).

Ma non solo: durante la nottata di ieri, in occasione dello showcase Oculus, Resident Evil 4 VR si è mostrato in un nuovo filmato tratto dal gioco in movimento, il quale ci ha permesso di dare un’occhiata a questa versione in realtà virtuale del grande classico Capcom.

