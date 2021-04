Resident Evil Village è velocissimo: tempi di caricamento shock su PS5

Sapevamo già che gli SSD di PS5 sarebbero stati in grado di permettere tempi di caricamento molto più rapidi, ma la velocità con cui si potrà avviare il gameplay di Resident Evil Village sembra davvero sorprendente.

Le versioni next-gen del titolo consentiranno ai giocatori di poter cambiare le impostazioni grafiche a proprio piacimento, che probabilmente punteranno sulla possibilità di scegliere tra maggiori prestazioni o una migliore resa visiva.

In un video che analizzava approfonditamente la demo di Resident Evil Village avevamo inoltre avuto modo di poter verificare le differenze tra le versioni PS4, PS4 Pro e PS5.

Un ulteriore filmato realizzato da Digital Foundry (via TheGamer) ha oggi rivelato invece che i tempi di caricamento su console next-gen che potrebbero essere definiti come uno «shock».

La versione PS5 di Resident Evil Village impiegherà solo due secondi ad avviarsi.

La demo avviata da PS4 o PS4 Pro impiegherà infatti circa 30 secondi per poter caricare il gioco dal menù: seppur non eccessivamente lungo, ci sarà dunque da avere un po’ di pazienza.

Su PS5 questi tempi vengono praticamente cancellati: in appena due secondi avremo subito la possibilità di immergerci nel grande mondo di Resident Evil Village.

Potete ammirare voi stessi questo incredibile risultato grazie al video pubblicato dagli esperti su YouTube:

Con l’occasione, Digital Foundry ha anche chiarito alcuni dei dubbi riguardanti le performance del gioco, svelando una volta per tutte che il titolo avrà il frame rate sbloccato e raggiungerà costantemente i 60fps, fatta eccezione per qualche calo occasionale.

Ovviamente l’analisi delle performance riguarda unicamente l’ultima demo del titolo che è stata rilasciata recentemente, e di cui abbiamo avuto modo di darvi le nostre impressioni, sia in positivo che per quanto riguarda le cose che non ci sono piaciute.

Non sappiamo dunque se le prestazioni della versione completa cambieranno in qualche modo, anche se sembra improbabile che ci saranno grosse differenze: non ci resta che aspettare con impazienza il 7 maggio per scoprirlo di persona.

Sony sta lavorando attivamente insieme a Capcom per promuovere l’ottavo capitolo della serie survival horror, al punto che potrebbe aver inserito una speciale clausola per ostacolarne l’arrivo immediato su Xbox Game Pass.

Nel frattempo, è stato anche svelato quale sarà il vero ruolo dell’iconica Lady Dimitrescu ai fini del gameplay di Resident Evil Village.