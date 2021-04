Resident Evil Village nasce da un capitolo della serie cancellato?

A partire dalla giornata di domenica, 24 aprile, sarà possibile provare con mano la seconda demo gameplay di Resident Evil Village, ottavo capitolo ufficiale della serie horror targata Capcom.

L’insider Dusk Golem ha approfittato di queste ore di attesa spasmodica (rotta anche dall’apparizione di alcune copie pre-day one del gioco) per ricordare ai suoi follower l’esistenza di un progetto mai nato legato alla saga di Biohazard che in molti potrebbero aver dimenticato: Resident Evil 3.5.

Quello che poi si sarebbe di fatto trasformato nel leggendario Resident Evil 4 che tutti conosciamo, era un gioco a metà strada tra la trilogia classica e le atmosfere oscure di Village, tanto che alcuni elementi “sovrannaturali” sembrano essere stati ripresi proprio nell’ottavo capitolo in uscita a maggio.

«Resident Evil 3.5 è un nome creato dai fan per una versione scartata di Resident Evil 4 che non è mai stata rilasciata, prima della versione finale di Resident Evil 4», spiega Dusk Golem.

«È abbastanza chiaro che Resident Evil 8 trae ispirazione dal 3.5, anche se dubito che gli sviluppatori lo ammetterebbero mai», prosegue l’insider.

«3.5 presentava un grande castello, segreti sull’origine della Umbrella & Ozwell Spencer, strane allucinazioni, bambole, uno strano uomo con un uncino… tutto molto simile a quello che vedremo in RE8.» ha concluso Dusk.

Questa versione embrionale del quarto capitolo non ha mai visto la luce, visto che gli sviluppatori hanno preferito cambiare in maniera ancora più drastica la formula di gioco.

Ricordiamo anche che in queste ore Capcom ha svelato tutti i nemici che incontreremo in Village, i quali promettono di dare del filo da torcere al protagonista Ethan Winters.

Ma non solo: la casa nipponica sta anche preparando la versione in realtà virtuale di Resident Evil 4, in modo da immergerci ancora una volta nell’orrore dei Ganados.