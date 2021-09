PS5 è introvabile, e c’è anche chi ne vince una… ordinando una pizza!

Se c’è una cosa che abbiamo imparato ormai, a nostre spese, è che acquistare una PS5 è diventata un’impresa memorabile.

La console, che continua a collezionare anche esclusive di un certo calibro come Deathloop, è difficile da piazzare nelle case dei giocatori.

Questo nonostante la console stia comunque vendendo benissimo ad ogni occasione, ma c’è semplicemente un problema di scorte da risolvere.

Il quale si dovrebbe risolvere nel giro del prossimo anno, ma la normalità non tornerà purtroppo a breve, per niente.

Nonostante questo continuano le stranezze, i modi più impensabili con cui si può ottenere una PS5 nonostante i problemi. Tipo vincerne una acquistando una pizza.

Niente che si possa fare in Italia, la patria della Margherita, purtroppo, perché la storia che riporta Gamespot riguarda solo gli USA.

L’iniziativa è della catena Slice, attività di ristorazione con delivery di pizza tramite app, che ha aggiunto un simpatico bonus ai propri ordini.

Oltre ad avere un DLC gratis (Peso Pack) per Far Cry 6, assieme al quale Slice garantisce una “pizza a tema Far Cry”, i clienti avranno la possibilità di vincere proprio una delle cinque PlayStation 5 in palio, fino al 21 ottobre.

Questo fa parte del processo di creazione di un brand gaming all’interno della pizzeria, chiamato Slice Gaming, tramite il quale le pizzerie possono incentivare i clienti locali attraverso concorsi che mettano in palio bonus per videogiochi, codici e ricompense esclusive di ogni tipo.

Per quanto riguarda Far Cry 6, Ubisoft è ovviamente coinvolta nel progetto e tramite il responsabile del marketing Trevor Shackelford si dichiara «fiera di supportare le aziende locali e i ristoranti indipendenti».

All’interno del prossimo titolo Ubisoft ci saranno, per altro, tantissime novità gratis a sorpresa che non vi dovrete perdere.

Le stranezze con PS5 non finiscono qua, perché c’è chi è riuscito addirittura a comprarne 260 in un colpo solo.

La console che, con l’ultimo aggiornamento, ha aggiunto tantissime funzioni utili, tra cui alcune che sono nascoste e difficili da scoprire.