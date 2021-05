PS5 ha doppiato le vendite di Xbox Series X e S combinate ad inizio 2021, come rilevato dalla compagnia di rilevazioni Ampere Analysis.

Entrambe le console restano di difficile reperimento con PlayStation 5 in particolare che sta destando scalpore perché non ancora in grado di rispondere alla domanda elevatissima dei fan.

La scarsa reperibilità della console next-gen di Sony sta portando in dote fenomeni spiacevoli, come la truffa ai danni di una cliente giapponese di cui vi abbiamo parlato di recente.

Questa scarsa reperibilità continuerà a dominare per un lungo periodo, almeno a quanto dichiarato dai vertici della casa giapponese.

Nonostante la disponibilità con il contagocce, PS5 ha venduto più di due unità per ogni pezzo piazzato da Xbox Series X|S nei primi tre mesi del 2021.

Una disponibilità che ha comunque impedito ad entrambe le piattaforme di brillare, al punto che Switch ha venduto più di entrambe messe insieme.

Secondo le rilevazioni di Ampere Analysis, PlayStation 5 ha venduto 2.83 milioni direttamente ai consumatori durante quel periodo dell’anno.

Sony aveva già confermato di aver distribuito ai negozi 3.3 milioni di console nei primi tre mesi (fino al 31 marzo), quindi questi dati sono in linea.

Xbox Series X e S invece hanno venduto, combinate, 1.31 milioni di unità nel trimestre iniziale del 2021 su scala globale.

Com’è noto, Microsoft non fornisce alcun dato, per cui questa è una rara occasione di scoprire come se la siano cavata le sue console nei negozi.

Ciò detto, però, non è possibile verificare l’allineamento delle rilevazioni di Ampere Analysis con i dati ufficiali, poiché non vengono divulgati.

Nell’ultimo report finanziario, tuttavia, Microsoft ha registrato un incremento del 232% nelle vendite dell’hardware su base annuale, guidato prinicpalmente dalla domanda per le nuove piattaforme.

Switch, dal canto suo, ha piazzato 5.86 milioni di unità nei tre mesi compresi tra gennaio e marzo, in crescita del 12% rispetto al Q1 2020.

Un risultato che le ha consentito di battere in appena quattro anni Xbox 360 e Game Boy Advance nel loro intero ciclo vitale.