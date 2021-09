Far Cry 6 sorprende, valanga di novità gratis in arrivo

Ubisoft ha deciso di stupire tutto e tutti, approfittando dell’ormai imminente uscita di Far Cry 6 per rivelare una gran numero di contenuti post-lancio, molti dei quali gratis.

Il sesto capitolo del franchise promette di non deludere i fan del franchise, anche e soprattutto grazie alla presenza di Giancarlo Esposito nei panni del temibile dittatore Antón Castillo.

Del resto, anche nel nostro provato pubblicato pochi giorni fa sulle pagine di SpazioGames, vi abbiamo raccontato tutte le sensazioni dopo sei ore di gioco davvero molto intense.

Senza contare che il nuovo FPS Ubisoft è da oggi entrato in fase Gold, cosa questa che conferma la data di uscita di rilascio (senza più rinvii).

Ora, il publisher d’oltralpe ha confermato che Far Cry 6 riceverà un bel po’ di contenuti post-lancio, attesi a solo un mese di distanza dall’uscita del gioco sugli scaffali (virtuali e non).

Il Season Pass proporrà quindi contenuti gratuiti e a pagamento, tra cui Missioni Crossover, Insurrezioni Settimanali, Operazioni Speciali e DLC con espansioni vere e proprie.

Il primo sarà chiamato Follia, seguito dal secondo intitolato Controllo e dal chiamato Collasso, i quali faranno da contraltare alla storia base di Far Cry 6, aggungendo nuovi tasselli alla trama principale.

Questi DLC saranno giocabili sia in singleplayer che in multiplayer co-op, sebbene al momento non sono ancora stati resi noti i contenuti specifici di questi extra.

In particolare, le Missioni Crossover saranno assolutamente gratis e incentrate sulla cooperativa, tanto che vedranno anche la partecipazione di guest star come l’attore Danny Trejo.

Non manca neppure una citazione neanche troppo velata al veterano di guerra interpretato da Sylvester Stallone John Rambo, oltre a un riferimento dalle note horror a The Vanishing e Stranger Things.

Poco sotto, il trailer ufficiale dei contenuti aggiuntivi (via ResetEra):

Ricordiamo anche che il Season Pass di Far Cry 6 permetterà di giocare un’esperienza dal punto di vista di alcuni tra i più celebri villain della saga.

Ma non solo: se volete giocare il titolo su PC sappiate che i requisiti minimi e consigliati sono assolutamente abbordabili e non richiedono chissà quali personal computer.

Infine, avete letto anche che grazie a una nota iniziativa di Ubisoft che offre giochi gratis ai proprio utenti, potete finalmente mettere le mani sul celebre Far Cry 3?