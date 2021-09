PS5 ed Xbox Series X ora non si trovano, poi ce ne saranno anche troppe

Questa generazione di console la ricorderemo senz’altro come quella che ha avuto più difficoltà ad ingranare, anche e soprattutto per le scorte insufficienti di PS5 e Xbox Series X.

Se la console Sony è partita con un titolo come Demon’s Souls al lancio, e quella Microsoft con il grande traino di Xbox Game Pass, sono le console a mancare.

La crisi della produzione di semiconduttori, dovuta a sua volta alla grande emergenza sanitaria che viviamo dallo scorso anno, ha portato anche la produzione di console ad essere incredibilmente scarsa.

Una crisi che non finirà molto presto, stando alle stime degli analisti, e che potremmo portarci avanti probabilmente per tutto il 2022.

Ad aiutarci a capire quanto durerà effettivamente questo momento di difficoltà produttivo, e quando Xbox Series S non sarà l’unica console facilmente disponibile per l’acquisto, arriva un nuovo report con una brutta notizia, e una bella notizia.

Quella brutta, tramite PC Gamer, è che la crisi durerà per tutto il 2022.

Il report di IDC segnala l’inizio della normalizzazione, e un equilibrio produttivo, intorno alla metà del 2022, con un aumento effettivo e soddisfacente della produzione, e distribuzione anche online, dalla fine del 2022.

Tutte le strutture produttive hanno raggiunto il massimo della capacità per il 2021, e significa che l’inizio di ogni nuova filiera produttiva che richieda l’uso di semiconduttori sarà rimandata al prossimo anno.

Ma non tutto il male viene per nuocere perché, stando allo stesso report, dal 2023 le scorte potranno essere addirittura in eccesso.

Grazie alla necessità e al fabbisogno generale, si stanno costruendo molti nuovi stabilimenti, tra i quali alcuni di Intel, Samsung e TSMC, che producono le componenti che servono anche a PS5 ed Xbox Series X.

L’incognità risiede in cosa accadrà, se effettivamente la produzione diventerà eccessiva. Le aziende potrebbero ritrovarsi con un surplus eccessivo di semiconduttori, che nel frattempo potrebbero anche essere invecchiati dal punto di vista tecnologico. O le aziende saranno prudenti con le quantità prodotte, oppure ci saranno dei cali di prezzo importanti che, inevitabilmente, influiranno anche sui prodotti finali.

In ogni caso, prima del 2023 la crisi non finirà di certo, ma da quell’anno ci saranno molte persone che faranno acquisti folli, come chi ha acquistato 260 unità di PS5.

Ma nel frattempo potete portarvi avanti con le nuove cuffie per PS5, che sono esattamente come i fan avevano chiesto da tempo.

Oppure con questo modello di Xbox Series X, che è il più bello mai visto finora per quanto riguarda la console Microsoft.