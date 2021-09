PS5, voi non le trovate e c’è chi riesce a comprarne… 260!

Nonostante i problemi, evidenti, di approvigionamenti di PS5, c’è chi non ne sta avendo invece e riesce ad acquistare la console Sony con tranquillità.

La console è diventata un bene quasi introvabile, e se volete giocare a qualcosa come Returnal, vi dovrete dare molto da fare per trovare una PS5.

Oltre alla scarsità dovuta per la mancanza di componenti, c’è il grande problema del bagarinaggio che, per fortuna, sta subendo un calo in questo periodo.

Ma nonostante questo, PS5 sta già stabilendo una serie di record e, nello stesso lasso di tempo, ha già battuto le vendite di PS4.

Chi non sta avendo problemi è Hyung-Tae Kim, CEO di Shift Up, lo studio responsabile di Project Eve.

L’azienda che sta sviluppando il titolo action, molto ispirato a Nier Automata, ha deciso di festeggiare il grande reveal del gioco durante il PlayStation Showcase della settimana scorsa.

Project Eve è stato un titolo molto apprezzato, e durante l’evento di Sony si è guadagnato anche molti minuti di esposizione rispetto ad altri titoli più blasonati.

Il modo in cui ha deciso di farlo è abbastanza singolare, per così dire, perché Hyung-Tae Kim ha regalato una PS5 ad ognuno dei membri del team di sviluppo.

Shift Up CEO, Hyung-Tae Kim celebrated the successful showing of Project Eve at the PlayStation showcase by purchasing a PS5 for each of his 260 staff. https://t.co/VVtp2aaRib pic.twitter.com/mQV32i37l5 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 13, 2021

Lo riporta Daniel Ahmad attraverso il tweet che trovate qui sopra, con tanto di foto a corredo.

La cosa curiosa in questa vicenda, al di là di come il CEO sia riuscito a comprare 260 PS5 tutte insieme, è che Project Eve non è neanche un’esclusiva PlayStation 5 ufficialmente.

Il titolo, tra l’altro, è stato molto apprezzato da Yoko Taro anche se somiglia molto ad una delle sue più celebri creazioni.

Nel PlayStation Showcase in cui abbiamo visto Project Eve sono stati presentati molti altri titoli, ma altrettanti sono risultati delle assenze illustri.

In tutto questo, mentre le scorte di PS5 sono a dir poco ballerine, c’è chi parla addirittura di PS5 Pro con dei rumor affidabili.