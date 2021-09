PS5, l’ultimo firmware ha una funzionalità di cui nessuno si era accorto

È disponibile da alcuni giorni l’aggiornamento di settembre di PS5, grazie al quale è possibile tra le varie cose rendere compatibili gli SSD per la console di nuova generazione Sony.

La piattaforma che ospita titoli come Deathloop ha quindi ricevuto un firmware che cambia un nel po’ le carte in tavola, risultando essere più ricco e sfaccettato del previsto.

A quanto pare, però, sulla console di precedente generazione l’update starebbe creando alcuni problemi decisamente fastidiosi all’utenza.

Giorni fa qualcuno si è accorto di una funzione nascosta ma molto richiesta, a cui ora se ne aggiunge un’altra davvero da non sottovalutare.

Come riportato anche da PSU, sembra infatti che Digital Foundry e Gamers Nexus si siano accorti di una particolarità del nuovo firmware di PS5 che a quanto pare è sfuggita ai più.

Durante il confronto tra il “vecchio” modello di PS5 e quello più recente, il team si è accorto di aumento delle prestazioni per quanto riguarda alcuni giochi.

Questo incremento delle performance non proverrebbe però dal nuovo hardware, bensì dal software ottimizzato grazie all’ultimo aggiornamento.

Attenzione, però: questo non si traduce automaticamente nel fatto che add ogni nuovo aggiornamento del firmware porterà un aumento di prestazioni ai giochi PS5.

Sembra però altrettanto vero che titoli come Control e Devil May Cry V Special Edition abbiano ricevuto un boost evidente (seppur non sostanziale).

Poco sotto trovate il video nel quale Richard Leadbetter di Digital Foundry spiega il processo che hanno seguito per giungere a questa conclusione:

Ricordiamo che di recente Digital Foundry aveva sentenziato anche che il nuovo modello di PS5 non è né migliore né peggiore del precedente.

Ma non solo: se vi serve una guida per installare gli SSD esterni, anche solo per sapere quali acquistare tra quelli compatibili, anche in questo caso abbiamo sicuramente l’articolo che fa per voi.

Concludendo avete letto anche che una leggendaria IP PlayStation sta per ricevere un nuovo episodio, il quale però non approderà su PS5?