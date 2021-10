PS5, disponibile il nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

Sony ha appena rilasciato l’aggiornamento 21.02-04.02.00 su PS5: da questo momento è possibile dunque aggiornare la console next-gen con il nuovo update software.

Oltre a continuare a produrre nuove esclusive come Ratchet & Clank Rift Apart, Sony ha spesso dichiarato di voler supportare ancora a lungo PlayStation 5 con futuri aggiornamenti, il primo dei quali è arrivato oggi a sorpresa.

La casa di PlayStation aveva infatti ammesso di avere in mente tante «idee fantastiche» per i futuri aggiornamenti, sebbene probabilmente non siano ancora state introdotte in quest’ultima patch.

I modelli originali di PS5 sono ad oggi comunque ancora introvabili per tantissimi giocatori, ma esiste la possibilità di acquistare una versione preziosa da oltre 300mila dollari.

Il nuovo aggiornamento di PS5 pesa in totale 900MB e pare trattarsi di un update minore: non dovrebbe dunque essere particolarmente difficoltoso installarlo, né si dovrebbero avvertire modifiche particolari.

Nel changelog ufficiale rilasciato da Sony (via Wccftech) viene infatti segnalata una dicitura che gli appassionati hanno ormai imparato a conoscere nelle ultime settimane:

«Questo aggiornamento software migliora la performance del sistema».

Si tratterebbe dunque di un semplice update di routine, che dovrebbe rendere l’esperienza di PS5 ancora più fluida e, molto probabilmente, sistemare anche qualche bug minore.

Al momento non sembrano esserci ulteriori novità riguardanti questo aggiornamento, anche se è possibile che delle feature nascoste possano venire scoperte soltanto dopo l’installazione.

Sony ha infatti abituato i suoi utenti alla scoperta di feature segrete non dichiarate ufficialmente: qualora emergessero ulteriori novità, naturalmente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine.

Secondo AMD, la crisi dei semiconduttori potrebbe durare fino alla seconda metà del 2022: fino a tale data acquistare PS5 potrebbe ancora risultare molto difficile.

Per chiunque sperasse che la situazione avrebbe potuto portare alle esclusive PS5 su PC già dal lancio, l’ex boss di PlayStation ha delle brutte notizie.

I giocatori potrebbero comunque ricevere presto un’inaspettata sorpresa: gli sviluppatori di un’esclusiva Xbox hanno lasciato intendere il possibile arrivo su PS5.