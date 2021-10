PS5, l’ex boss PlayStation ha una brutta notizia per chi gioca su PC

Da tempo Sony ha manifestato pubblicamente il proprio interesse verso il mercato PC, anticipando nuove esclusive e titoli diretti a PS5 nel futuro prossimo.

Nonostante la piattaforma PlayStaton di nuova generazione abbia dalla sua titoli come Returnal, passando per l’ultimo Ratchet & Clank Rift Apart, i giocatori PC sono sempre a braccia aperte sperando che prima o poi questi giochi vedano la luce anche sui loro personal computer.

Da poco è stato infatti il turno dell’annuncio relativo alla Uncharted Legacy of Thieves Collection, in arrivo sia per PS5 che per PC.

Hermen Hulst ha infatti rivelato a inizio 2021 che uno dei primi titoli rilasciati su PC, Horizon Zero Dawn, ha avuto un grande successo, il che dimostrerebbe come esista un mercato che non vede l’ora di mettere mano alle esclusive PlayStation.

Mentre Sony sta quindi pensando di portare vecchie e nuove esclusive PlayStation su PC, questo non significa che i giocatori potranno presto vedere vere e proprie uscite simultanee.

Almeno, questo è quello che crede l’ex capo di PlayStation Shawn Layden, che inizialmente ha messo sul piatto l’idea di rilasciare i titoli PlayStation su PC, ma solo dopo diverso tempo dall’uscita console.

Layden, che ha lasciato Sony nel 2019, ha condiviso i suoi pensieri sulla strategia della società in una recente intervista video con What’s Up PlayStation (via The Gamer).

«Non credo che vedrete mai PlayStation fare un day and date con il mercato PC, ma sapete, mai dire mai», ha spiegato l’ex dirigente.

Layden crede che il modo migliore per trovare nuovi fan PlayStation sia quello di mostrare loro cosa si stanno perdendo, e fargli quindi desiderare di avere una console.

«È un modo per raggiungere le persone, ecco come la vedo io: cercare di arrivare alle persone a cui la piattaforma attualmente non parla», ha concluso.

Avete letto in ogni caso anche che all’orizzonte potrebbe esserci il ritorno di un’amata proprietà intellettuale targata PlayStation, ormai assente dalle scene da troppi anni.

Ma non solo: durante la giornata di ieri PlayStation Plus ha reso disponibili i nuovi giochi gratis per il mese di ottobre, davvero niente male.

Infine, anche PlayStation Now sembra non voler lasciare a casa nessuno, visto che le novità rilasciate in queste ore sono realmente sorprendenti.