PS5 introvabile? Potete optare per il modello da oltre 300mila dollari

PS5 è sicuramente una console che non ha bisogno di particolari presentazioni, essendo l’ultima ammiraglia Sony a essere stata rilasciata sugli scaffali (in ordine di tempo).

La piattaforma con DualSense ha visto, nel corso dei mesi, l’uscita di vari titoli di spessore, siano questi giochi first o third party.

Del resto, solo alcuni giorni fa PlayStation 5 si è aggiornata con il nuovo firmare, il quale permette anche e soprattutto di installare SSD esterni.

Senza contare anche che il team di Digital Foundry ha da poco svelato il primo gioco PS5 a girare in 8K e a 60 fotogrammi al secondo.

Ora, come riportato anche da PSU, Caviar ha annunciato una serie limitata di console PS5 in oro, tra cui una versione a 18 carati proposta al costo di 352.770 dollari e limitata a soli cinque modelli in tutto il mondo.

L’opzione ‘più economica’, se così si può chiamare, è disponibile per soli 12.750 dollari ed è modellata con oro placcato a 24 carati, per un totale di 99 pezzi in totale.

Caviar non è estranea a queste vere e proprie PS5 “premium”, avendo lanciato la console Golden Rock appena un mese dopo l’uscita della PS5, così come le versioni Black Carbon e Crocodile Leather.

Questa ultima PS5 Gold, tuttavia, rappresenta “la serie migliore e più esclusiva mai prodotta da Caviar“, ha reso noto la società in un comunicato ufficiale.

Questa edizione extra lusso comprende anche un controller DualSense realizzato in vera pelle e inserti in oro sui pulsanti.

L’edizione con piastre in oro a 24 carati ha anche un’unità disco, semmai doveste avere 10mila dollari e oltre che vi avanzano.

