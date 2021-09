PS5 è già pronta per nuovi aggiornamenti: Sony ha “idee fantastiche”

Non sono ancora passate nemmeno due settimane da quando è stato reso disponibile l’ultimo aggiornamento per PS5, ma sembra proprio che Sony non abbia intenzione di fermarsi e di continuare a migliorare la sua console next-gen.

Oltre che a progettare nuove esclusive PlayStation come Ratchet & Clank Rift Apart, Sony ha infatti ammesso di avere in mente tantissimi cambiamenti per il futuro di PS5, tenendo fortemente conto dei feedback ricevuti.

Nonostante la console sia ancora oggi introvabile in gran parte del mondo, c’è chi comunque potrebbe riuscire a vincerne una addirittura ordinando una pizza.

La situazione potrebbe comunque riuscire a migliorare nei prossimi giorni: pare infatti che i bagarini adesso stiano puntando ai biscotti Oreo dedicati ai Pokémon.

In un’intervista rilasciata e pubblicata sul PlayStation Blog, il Senior Vice President della divisione Platform Experience ha avuto modo di spiegare come Sony voglia utilizzare tutto ciò che è stato appreso da PS4 per migliorare anche PlayStation 5 (via GamingBolt).

Hideaki Nishino ha infatti confermato che Sony possiede «una lista gigantesca» che include tantissime idee per miglioramenti «fantastici, emozionanti e interessanti», previsti per il lancio stesso della console.

Il publisher giapponese non è però riuscito a introdurre fin da subito tutto ciò che avrebbe voluto in occasione del lancio di PS5, ma sta approfittando dei feedback della community per continuare ad espandere la lista per programmare novità in vista dei prossimi aggiornamenti.

Inoltre, con gli aggiornamenti firmware l’intento di Sony è sempre stato quello di effettuare piccoli cambiamenti nascosti, per il miglioramento delle performance e del comportamento della console stessa.

Hideaki Nishino ha dunque definito PS5 un «sistema dinamico» per via della sua capacità di adattarsi rapidamente a nuove feature e caratteristiche implementate per i prossimi aggiornamenti.

Non è chiaro quando arriverà il prossimo update di sistema per la console next-gen di Sony, ma i fan potranno stare certi che i loro feedback sono attualmente presi tutti in considerazione dagli sviluppatori.

Del resto, Sony ha abituato i propri fan a implementare funzionalità nascoste: l’ultimo aggiornamento ha perfino migliorato in segreto alcuni giochi.

L’ultimo update ha anche introdotto una feature molto richiesta dai fan, per disattivare una caratteristica fastidiosa durante la cattura di molteplici screenshot.

Curiosamente, tra chi non era ancora riuscito ad ottenere una PS5 c’era anche uno degli attori principali di Deathloop: alla fine è stata addirittura Microsoft a consegnargliene una.