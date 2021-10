Esclusiva Xbox arriva su PS5? Gli sviluppatori: “tenete gli occhi aperti”

Di recente gli utenti di Xbox Series X|S hanno avuto la possibilità di giocare un titolo che fa delle atmosfere cyberpunk il fulcro della sua estetica.

Si tratta di The Ascent, sparatutto con visuale isometrica sviluppato da Neon Giant che ha rapidamente convinto pubblico e critica grazie a delle meccaniche solide e a una direzione artistica convincente.

Allo shooter abbiamo dedicato un’approfondita recensione al momento dell’uscita, e anche il nostro parere è stato più che buono (nonostante qualche svista di troppo).

Intanto un altro gioco lanciato su Xbox è arrivato da poco sull’ammiraglia Sony, ma durante la transizione si è perso per strada una delle feature next-gen più richieste.

A svelare un crescente interesse nei confronti di The Ascent da parte dell’utenza PS5 è stato proprio il team di Neon Giant, che ha chiesto ai fan di «tenere gli occhi aperti».

Il suggerimento, che ha tutti i presupposti per trasformarsi rapidamente in una conferma, è arrivato su Twitter sotto forma di commento a una discussione tra due videogiocatori che hanno taggato il gioco.

Uno dei due ha espresso il desiderio di giocare Kena Bridge of Spirits su Xbox Series X|S, mentre l’altro, in possesso di PS5, ha citato proprio lo shooter firmato Neon Giant.

A questo punto la software house si è sentita chiamata in causa e ha risposto come segue (via PSLS):

«Salve! Grazie per averci fatto sapere che vi piacerebbe giocare The Ascent su PS5. Al momento non abbiamo annunci da fare, ma sappiate che vi ascoltiamo e sappiamo che c’è una certa richiesta per una versione PlayStation. Tenete gli occhi aperti su Twitter in attesa dei prossimi aggiornamenti!».

Per tutti gli amanti delle atmosfere cyberpunk rimasti delusi dal titolo omonimo creato dagli autori di The Witcher si tratta di un’occasione doro per mettere le mani su un prodotto di ottima fattura che fa di un’estetica simile la sua cifra stilistica.

Se avete ancora dei dubbi sulla qualità del gioco, dargli un’occhiata con la visuale in prima persona potrebbe toglierveli tutti, e farvelo apprezzare ancora di più.

Intanto nel catalogo di Xbox Game Pass è appena arrivato un nuovo RPG dalle atmosfere analoghe che saprà tenervi impegnati per ben più di una manciata di ore.

Se il passato vi appassiona più del futuro, un’altra new entry nel servizio in abbonamento del colosso di Redmond vi farà tornare negli anni ’80.