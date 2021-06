PS5, avvistato il primo bundle ufficiale

PS5 potrebbe stare per ricevere il suo primo bundle ufficiale, stando ad un avvistamento delle ultime ore.

La console è quasi introvabile in questo frangente, ma a quanto pare Sony, dopo aver annunciato le nuove colorazioni per il controller DualSense, è pronta a spingere sul lato dei pacchetti.

In tanti stanno dibattendo in questi giorni sull’utilità di una console next-gen, nonostante l’elevatissima domanda.

Evidentemente, la richiesta è più che sufficiente perché la casa giapponese continui su questa strada, e del resto lo dimostra anche una linea di magliette che costa più della console stessa.

L’avvistamento di un primissimo bundle ufficiale di PS5 è stato fatto in Francia, dal portale Station of Play, come riportato da VGC.

Il sito francese ha esibito la foto di quello che sembrerebbe un bundle con PlayStation 5 e l’imminente Ratchet & Clank Rift Apart.

Il bundle sarebbe destinato ad uscire venerdì 11 giugno insieme al gioco, con un prezzo di €569,99 e dunque senza grossi sconti rispetto ai due prodotti presi singolarmente.

In Francia ci sarebbero 10-12.000 unità di questi pacchetti a disposizione dei consumatori, con una buona consegna di console standard prevista entro la fine di giugno.

Non è chiaro se tale bundle sia destinato ai soli consumatori francesi oppure sia in programma un annuncio, nel giro di ore possibilmente, per il resto del mondo.

Al centro del leak c’è Boulanger, un retailer transalpino che aveva già anticipato, mettendola a listino pochi giorni fa, l’esistenza di Switch Pro.

Sulla base di altre fughe di notizie connesse alla console di Nintendo, si pensava che un annuncio sarebbe arrivato prima dell’E3 2021, ma per ora latita.

Ratchet & Clank Rift Apart è ormai imminente e punterà a rubare la scena con una patch che introdurrà il ray tracing a 60fps in tempo per il day one.

Quanto a PS5, invece, soltanto ieri abbiamo recepito una curiosa segnalazione dei giocatori a proposito della batteria del controller DualSense.