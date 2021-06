Nintendo Switch Pro sfugge a un rivenditore (con tanto di prezzo)?

Quello di Nintendo Switch Pro sembra ormai diventato una sorta di segreto di Pulcinella: la presunta versione potenziata della console di casa Nintendo, infatti, è sulla bocca di tutti da ormai diverse settimane, con voci di corridoio che si rincorrono alludendo a un annuncio imminente.

Annuncio imminente che potrebbe avere un ulteriore freccia al suo arco dopo che una catena di rivendita francese ha inavvertitamente inserito la console in catalogo, svelandone anche il potenziale prezzo.

Nei giorni scorsi diverse testate, tra cui Bloomberg, si erano dette certe dell’arrivo ormai prossimo della console, spiegando che l’intenzione sarebbe quella di presentarla prima dell’E3. In questo modo, sul palco virtuale della kermesse troverebbero già spazio le versioni “potenziate” dei giochi per Switch, anziché quelle che girano sull’hardware originale del 2017.

Questa volta, il leak arriva dalla Francia, come segnalato da VGC, dove Centro (che in precedenza aveva anticipato il ritorno di Pokémon Diamante e Perla) si dice certo di aver visionato e verificato l’inserimento in catalogo della console da parte di una catena di rivendita, che sarebbe pronta ad aprire le prenotazioni già il 4 giugno.

We have received and verified a screenshot from a big retailer's internal system that shows a new Switch hardware-related listing will go live on June 4 (around midnight).

That's all we have for now, there's no other data / attributes in the listing right now. pic.twitter.com/fhEzNVORNn

— Centro LEAKS (@CentroLeaks) June 1, 2021