Questa T-Shirt PlayStation costa più di una PS5

Balenciaga ha appena svelato la nuova linea di merchandise dedicati a PS5, svelando due T-Shirt ed un hoodie create in collaborazione con Sony.

La cosa particolarmente sorprendente però è che sia questa maglietta che la felpa riescono a costare addirittura più di una PS5 stessa, che almeno dalla sua ha anche l’inclusione di un accessorio next-gen come il DualSense.

Se le scarpe dedicate a PlayStation 5 potevano sicuramente essere considerate ai limiti dell’assurdo, almeno dalla loro avevano un prezzo molto più onesto rispetto a quello di queste magliette.

Evidentemente l’idea ha colpito molto più del previsto, dato che poco più avanti anche Xbox ha deciso di rilasciare le proprie scarpe ufficiali.

Le T-Shirt PS5 costano più della console stessa.

Come segnalato da IGN.com, le T-Shirt da sole costano oltre 100 dollari in più rispetto al prezzo consigliato di una PS5, che ricordiamo essere di 499€ per la versione con lettore ottico e 399€ per la variante digital only.

Le magliette dedicate a PS5 costano infatti la cifra esorbitante di 675$ l’una, cifre sicuramente incredibili e decisamente fuori portata per la maggior parte dei consumatori.

Balenciaga revealed a new line of PlayStation merch with genuinely outrageous prices, including two PS5 shirts that each cost $675, and a hoodie that goes for $875. https://t.co/iQIlClP6G3 pic.twitter.com/a2fqvzQxOB — IGN (@IGN) June 2, 2021

Le T-Shirt sono disponibili in versione rossa o nera e presentano il logo balenciaga scritto utilizzando il font di PlayStation, oltre a presentare gli iconici pulsanti ed una scritta frontale che richiama la data d’uscita della console: Novembre 2020.

L’Hoodie riesce ad andare anche oltre ogni possibile immaginazione, dato che riesce a raggiungere il prezzo sorprendente di 875$, presentando le stesse identiche caratteristiche delle magliette ufficiali.

Se pensate di potervele permettere e volete acquistare questi pezzi da collezione, potete dirigervi al sito ufficiale e selezionare la vostra taglia: di sicuro, nessuno potrà più dubitare della vostra passione, anche se il vostro portafogli soffrirà un po’.

