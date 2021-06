Prime Day 2021: le migliori offerte su tastiere gaming

È finalmente il momento attesissimo del Prime Day e ci sono davvero tante offerte imperdibili che il nostro team di SpazioGames ha selezionato per voi, per evidenziare gli sconti da tenere d’occhio su videogiochi ed elettronica che non dovreste proprio perdere. Il 21 e il 22 giugno sono infatti i giorni dedicati agli sconti speciali per gli abbonati ad Amazon Prime, tra cui anche tantissime offerte dedicate alle tastiere da gaming.

Come anticipato, l'accesso a queste offerte richiede di essere abbonati all'esclusivo servizio Amazon Prime.

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime sulle migliori tastiere da gaming per completare la vostra postazione dei sogni.

La prima tastiera su cui segnalarvi lo sconto è sicuramente la Logitech G910 Orion Spectrum, una meccanica che ha davvero tutto quello che potrebbe servire a chi vuole concentrarsi sui videogiochi. questa tastiera con switch proprietari Romer-G offre un grande feedback per cui non avrete mai il dubbio di aver premuto o meno il pulsante in questione. Per chi ama le personalizzazioni vanta la retroilluminazione RGB, ma ci sono anche e soprattutto due display ARX e tasti programmabili che vi permettono di tenere davvero sotto controllo ogni aspetto della tastiera. Con layout USA (che influenza la presenza delle lettere accentate, comunque utilizzabili impostando il layout italiano sul vostro PC, e le dimensioni del pulsante Invio), la tastiera viene proposta a soli 104,99€ per il Prime Day, con uno sconto di addirittura il 50% sul costo di listino.

Di seguito, la nostra selezione delle migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2021 sulle tastiere da gaming.

