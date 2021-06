Prime Day 2021: le migliori offerte sui mouse gaming

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime sui migliori mouse da gaming.

In questi giorni di Prime Day non potete farvi scappare il Logitech G PRO, uno dei migliori mouse wireless sul mercato in questo momento. Grazie al suo sensore wireless a 2.4 GHz offre la stessa affidabilità di un sistema con cavo fino a 10 metri di distanza. Questo mouse è dotato di otto tasti dedicati per ogni tipo di evenienza, dal lavoro al gaming, e con ben 25.600 DPI offre una precisione assoluta per ogni vostra esigenza, il tutto in un design ottimo e confortevole.

Tra le offerte migliori sui mouse da gaming potete trovare anche il Razer DeathAdder V2, un mouse prodotto da una delle migliori aziende del settore. Il mouse è dotato del miglior profilo ergonomico della categoria, perché è leggero, comodo ma allo stesso tempo solido per sostenere le sessioni di gaming più intense. Il sensore ottico è da 20.000 DPI grazie alla tecnologia Focus+ per garantire la maggiore precisione possibile, e per ogni esigenza da videogiocatori ci sono pure cinque configurazioni di profilo programmabili per chi passa spesso da un genere all’altro.

