È finalmente arrivato il Prime Day e ci sono davvero tante offerte imperdibili che abbiamo selezionato per voi, per evidenziare gli sconti da tenere d'occhio su videogiochi ed elettronica che non dovreste proprio perdere. Il 21 e il 22 giugno sono infatti i giorni dedicati agli sconti speciali per gli abbonati ad Amazon Prime, tra cui anche tantissime offerte dedicate ai monitor da gaming.

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime sui migliori monitor da gaming per completare la vostra postazione dei sogni.

Tra le offerte da mettere in evidenza troviamo prima di tutto LG 27GN800 UltraGear, monitor IPS da 27″ perfetto per godersi i videogiochi in QuadHD, a 1440p: con refresh rate a 144 Hz, questo pannello è perfetto anche per giocare ad alti frame rare ed è dotato di tempi di risposta di addirittura 1 ms, per ridurre al minimo la possibilità di input lag. Grazie alla promozione potete portare a casa a 259,99€ anziché 499€, con un risparmio di addirittura il 48% del costo di listino.

Se, invece, sognate un monitor curvo, fari puntati su Samsung Odyssey G7: questo pannello VA da 27″ propone immagini 2560×1440 (QuadHD) fino a 240 Hz, ideale per frame rate davvero stellari. È inoltre dotato di tecnologie FreeSync per GPU AMD e G-Sync per GPU NVIDIA, il tutto con un rapporto di curvatura da 1000R. Grazie al Prime Day potete acquistare il monitor a solo 558,90€, con uno sconto del 33%.

Di seguito, la nostra selezione delle migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2021 sui monitor da gaming.

Prime Day 2021: le migliori offerte su monitor gaming

