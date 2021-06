Prime Day 2021: le migliori offerte su Amazon Echo, Fire TV e Kindle

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo delle migliori offerte relative ai dispositivi Amazon, tra cui Echo, Fire TV e Kindle: di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

L’abbonamento Amazon Prime, al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), oltre all’accesso all’enorme catalogo Prime Video, vi permette di ascoltare più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB.

Nel caso foste studenti, inoltre, potrete abbonarvi a soli 18 euro all’anno, ovvero la metà rispetto ai canonici 36 euro richiesti per un abbonamento Prime standard. Per usufruire dell’abbonamento Amazon Prime Student, che offre anche un periodo di prova pari a 90 giorni, dovete essere in possesso di un indirizzo e-mail universitario. In caso contrario, è possibile iscriversi a Prime Student fornendo tutta la documentazione necessaria a determinare la propria condizione di “studente”. Amazon Prime Student può essere sottoscritto per un massimo di quattro anni a partire dalla prima sottoscrizione.

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime «

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime Student a metà prezzo! «

Tra i tanti prodotti presenti a prezzo scontato, vi segnaliamo che, per soli 19,99€ potrete portarvi l’Echo Dot di 3ª generazione, altoparlante intelligente ideale da collocare in qualsiasi stanza per ascoltare musica, le notizie della giornata, effettuare chiamate gratuite verso chiunque possieda un dispositivo Echo, richiedere informazioni inerenti ad un determinato argomento, come le previsioni del tempo, la situazione attuale del traffico o i risultati sportivi della vostra squadra del cuore, e tanto altro ancora. Alexa, infatti, è in grado di darci una mano durante le comuni attività quotidiane, dal fornirci delle utili ricette da preparare per pranzo e cena al controllo di lampadine, serrature, prese della corrente e di tutti gli altri accessori compatibili con il suo ecosistema.

Se volete qualcosa di moderno e in grado di offrire una qualità audio superiore, a soli 69,99€ trovare l’Echo di 4° generazione, mentre, per la fruizione di contenuti multimediali sulla vostra TV, potreste considerare la Fire TV Stick 4K, proposta a soli 32,99€. Infine, se siete avidi lettori, vi indichiamo che potete acquistare il Kindle Paperwhite a soli 99,99€.

Prima di lasciarvi di quelle che sono, secondo il nostro parere, le migliori offerte relative ai videogiochi per il Prime Day 2021, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!

Le migliori offerte Prime Day 2021 sui dispositivi Amazon

Altre offerte del Prime Day 2021

Altre offerte Amazon