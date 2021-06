Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime per quanto riguarda le migliori soundbar.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Bose è una marca di grande garanzia per quanto riguarda l’audio, e tra le migliori soundbar in offerta per l’Amazon Prime Day 2021 potete trovare anche il modello Bose Solo 5 TV. Una soundbar che, da sola, offre una qualità audio paragonabile praticamente a quella del cinema, ed è dotata di una modalità dialogo per distinguere chiaramente ogni parola e dettaglio dei vostri videogiochi, film o serie tv preferite. Ha anche il bluetooth per collegare un dispositivo mobile, oltre che tutte le tipiche connessioni audio video che la rendono compatibile con qualsiasi dispositivo e console possiate avere in casa.

Se state cercando la migliore soundbar in assoluto e non volete compromesso, durante l’Amazon Prime Day 2021 trovate in offerta esclusiva anche Yamaha MusicCast BAR 40 SW. Questa soundbar è dotata di un sistema surround frontale composto da altoparlante e subwoofer wireless SUB 100 che consente l’ascolto offrendo un suono 3D di altissima qualità. Con MusicCast è anche possibile ascoltare musica in rete con un suono multiroom in combinazione con altri dispositivi Yamaha in modalità Clear Voice, per dialoghi più facili da comprendere. Il tutto controllabile con l’app MusicCast Controller oppure con i comandi vocali di Alexa!

Prime Day 2021: le migliori offerte sulle soundbar

