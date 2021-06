Prime Day 2021: le migliori offerte sugli spazzolini elettrici

È finalmente il momento attesissimo del Prime Day e ci sono davvero tante offerte imperdibili che il nostro team specializzato nelle promozioni ha selezionato per voi, per evidenziare gli sconti da tenere d’occhio su videogiochi ed elettronica che non dovreste proprio perdere. Il 21 e il 22 giugno sono infatti i giorni dedicati agli sconti speciali per gli abbonati ad Amazon Prime, tra cui anche tantissime offerte dedicate agli spazzolini elettrici.

Come anticipato, l’accesso a queste offerte richiede di essere abbonati all’esclusivo servizio Amazon Prime: per questo motivo vi raccomandiamo di abbonarvi prima che le offerte scadano. Oltretutto, se non siete mai stati abbonati ad Amazon Prime prima, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime sui migliori spazzolini elettrici, per garantirvi il massimo dell’igiene orale al miglior prezzo.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Se non volete compromessi e volete portare a casa lo spazzolino perfetto per il vostro sorriso, allora dovreste approfittare dello sconto generosissimo su Oral-B Genius X Luxe Edition: questa soluzione di Oral-B, marchio che non ha bisogno di presentazioni, è addirittura dotata di intelligenza artificiale per trovare la miglior soluzione di spazzolamento per i vostri denti. Inoltre, troverete già nella confezione anche quattro testine di ricambio e anche una borsa da viaggio, per portare il vostro spazzolino perfetto con voi anche in vacanza. Grazie a Prime Day potrete acquistarlo a 129,99€, con un risparmio monstre del 59% rispetto al costo di listino.

Di seguito, la nostra selezione delle migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2021 sugli spazzolini elettrici.

Prime Day 2021: le migliori offerte sugli spazzolini elettrici

Ulteriori offerte da Amazon