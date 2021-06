Prime Day 2021: le migliori offerte sugli smartwatch

Dopo tanta attesa, è arrivato il momento del Prime Day e ci sono davvero tante offerte imperdibili che il nostro team di SpazioGames ha selezionato per voi, per portarvi gli sconti da tenere d’occhio su videogiochi ed elettronica. Il 21 e il 22 giugno sono infatti i giorni dedicati agli sconti speciali per gli abbonati ad Amazon Prime, tra cui anche tantissime offerte dedicate agli smartwatch, ormai irrinunciabili compagni della nostra quotidianità.

Come anticipato, l’accesso a queste offerte richiede di essere abbonati all’esclusivo servizio Amazon Prime: per questo motivo vi raccomandiamo di abbonarvi prima che le offerte scadano. Oltretutto, se non siete mai stati abbonati ad Amazon Prime prima, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime sui migliori smartwatch.

L’offerta che mettiamo in evidenza è ovviamente Apple Watch Series 6: non è mai facile trovare promozioni dedicate ai prodotti di casa Apple e, in questo caso, potete portare a casa la più recente uscita degli smartwatch di cupertino. Il modello GPS + Cellular da 40 mm viene proposto a 499€ con addirittura un risparmio del 32% sul prezzo abituale. Se, invece, state cercando un quadrante maggiore, il modello da 44 mm viene proposto a 699€, con sconto dell’11%.

Se, invece, siete utenti Android, occhi puntati soprattutto su Samsung Galaxy Watch Active 2. Questo smartwatch da 40mm è dotato di GPS e sensore di frequenza cardiaca, per affiancarvi non solo nell’organizzazione della vita di tutti i giorni e delle notifiche, ma anche nelle attività sportive e nel monitoraggio della vostra salute. Grazie al Prime Day potete comprarlo a 159€, risparmiando ben il 47% sul prezzo abituale.

Di seguito vediamo le migliori offerte sugli smartwatch per l’Amazon Prime Day 2021.

