Prime Day 2021: le migliori offerte sulle casse Bluetooth

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime per quanto riguarda le casse Bluetooth.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Tra le offerte del Prime Day 2021 per le classe Bluetooth troviamo un grande classico: JBL Charge 4, una delle casse Bluetooth più vendute di sempre. Grazie alla powerbank integrata nella cassa, si possono collegare a JBL Charge 4 fino a due smartphone e tablet per riprodurre la musica, il tutto con un suono stereo molto potente. Inoltre con JBL Connect+ è possibile collegare fino a 100 diffusori dotati della stessa tecnologia, nel caso abbiate bisogno di un impianto audio devastante. Il tutto con una durata della batteria decisamente ottima, che si assesta sulle 20 ore di riproduzione audio.

Per chi invece non cerca compromessi di nessun tipo e vuole il top di gamma sul mercato, durante i Prime Day 2021 potete portarvi a casa una cassa Bang & Olufsen Beoplay M5 ad un prezzo imperdibile. I prodotti dell’azienda leader nell’audio sono sinonimo di qualità, e in questo caso troviamo la tecnologia proprietaria True360 che permette performance sblaorditive. Questa cassa Bluetooth ha la funzionalità multisala per un audio potente anche a distanza, il tutto con una qualità costruttiva ottima che rende la cassa anche un bell’oggetto da tenere in casa.

Prime Day 2021: le migliori offerte sulle casse Bluetooth

Le migliori offerte del Prime Day 2021

Altre offerte del Prime Day 2021

Altre offerte Amazon