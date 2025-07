In attesa dell'annuncio ufficiale di Microsoft e ASUS, nelle scorse ore potrebbe essere già trapelato a sorpresa il prezzo dei nuovi PC Handheld ROG Xbox Ally, che se confermato non dovrebbe distaccarsi di molto da quello degli attuali dispositivi in commercio.

Come segnalato da 3DJuegos (via TrueAchievements), a svelare i prezzi sarebbe stata la stessa ASUS, dato che su Google sarebbe emerso temporaneamente il costo delle console come da listino in uno store ufficiale.

Secondo quanto riportato, le ROG Xbox Ally di colore bianco costerebbero 599€, mentre le ROG Xbox Ally X, ovvero i modelli premium più potenti, arriverebbero a un costo di circa 899€.

Di conseguenza, le Xbox Ally più potenti dovrebbero avere lo stesso prezzo di listino delle ROG Ally X, dunque in linea con le aspettative e forse addirittura leggermente meglio, dato che molti fan temevano prezzi ancora più cari.

Nel caso stiate ancora valutando quale sia l'handheld più adatto alle vostre esigenze — e inevitabilmente al portafogli — potete rivedere comodamente le specifiche ufficiali nella nostra notizia dedicata, così da analizzare nel dettaglio tutti i pro e i contro.

Le ROG Xbox Ally fanno parte della nuova strategia della casa di Redmond di provare ad arrivare a ogni giocatore, con il vantaggio di avere un dispositivo ufficiale Xbox portatile per scoprire tutto il catalogo di Game Pass (trovate l'abbonamento su Amazon).

Come era facilmente intuibile si tratta ovviamente di prodotti premium — soprattutto la Xbox ROG Ally X — destinati a chi può permettersi questo tipo di spesa, ma per Microsoft sarà anche un banco di prova importante per le prossime console Xbox.

Microsoft ha infatti anticipato che le nuove console saranno più simili a ibridi PC e non è un caso che le Xbox ROG Ally utilizzeranno una versione custom di Windows 11, più pensata per il gaming e che di fatto farà da apripista per le nuove generazioni.

Ovviamente resta da vedere quale sarà a tutti gli effetti la risposta del pubblico: vi ricordo che in ogni caso questi prezzi non sono stati ancora resi ufficiali da ASUS e Xbox, motivo per il quale vi invito a tenere d'occhio le nostre pagine per avere aggiornamenti in merito.