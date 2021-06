Prime Day 2021: le migliori offerte sulle action figure

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime per quanto riguarda le action figure.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Per i nostalgici di Dragon Ball, i Prime Day 2021 offrono un diorama incredibile ad un prezzo ancor più sorprendente. L’ Arena Tenkaichi Budokai è un oggetto che non deve mancare nella vostra collezione, se siete fan del leggendario manga di Akira Toriyama. Oltre ad essere di dimensioni generose, perché misura 29 x 39 x 26 cm, il diorama dell’arena del torneo mondiale di arti marziali ha delle caratteristiche a dir poco uniche. Oltre ad essere compatibile, per dimensioni, con le action figure Bandai Namco, può essere modificata per replicare la versione distrutta e rovinata dai combattimenti più esplosivi della saga. Una vera chicca per appassionati.

La bomba dei Prime Day 2021 per i collezionisti è però a tema Marvel, un pezzo clamoroso ad un prezzo ottimo che non potete lasciarvi sfuggire se siete fan della Casa delle Idee e del Marvel Cinematic Universe. Il Guanto del Potere ispirato ad Avengers: Endgame è un prodotto premium, una replica perfetta del guanto della Hulkbuster di Iron Man che contiene le Gemme dell’Infinito scintillanti, con effetti sonori e la possibilità di muovere le articolazioni delle dita. Da possedere a tutti i costi per collezione, ma anche da indossare nel caso si voglia provare l’ebrezza dello schiocco di dita più famoso di sempre.

Prime Day 2021: le migliori offerte sulle action figure

Le migliori offerte del Prime Day 2021

Altre offerte del Prime Day 2021

Altre offerte Amazon