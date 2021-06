Prime Day 2021: le migliori offerte sui monopattini

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime sui monopattini.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Se avete intenzione di affrontare l’estate con la giusta velocità e freschezza, dalle offerte dei Prime Day 2021 sui monopattini vi consigliamo di acquistare il Segway Ninebot Max G30. Un ottimo monopattino per gli spostamenti quotidiani, progettato specificatamente per l’urban terrain, grazie al suo telaio in alluminio molto resistente con un sistema pieghevole. Il manubrio è in gomma morbida, facile da regolare per un maggiore comfort, portata e controllo. Anche l’autonomia è il suo forte, perché potrete girare fino a 65km.

Se invece volete avere la sicurezza di Xiaomi, ormai azienda molto esperta anche in monopattini, vi consigliamo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, uno dei monopattini più venduti della categoria. Elegante e dal design minimale, portatile e sicuro, linee pulite e ricercate, scocca principale in lega di alluminio di tipo aerospaziale, si piega in appena 3 secondi. Le batterie vi consentono di guidare fino a 45km, con un potente motore brushless da 300W che permette di raggiungere la velocità massima di 25 Km/h come da normativa di legge.

