Prime Day 2021: le migliori offerte sui LEGO

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime tra le offerte sui LEGO.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Non perdete di vista un grande classico del mondo LEGO Technic, in offerta durante i Prime Day 2021, ovvero LEGO Technic Buggy Fuoristrada RC. Il Buggy fuoristrada telecomandato è ispirato ai classici modelli RC degli anni ’80, un vero cult per gli appassionati. La macchina è dotata di sospensioni anteriori e posteriori, con tanto di avantreno regolato. Con l’app dedicata è semplicissimo controllarlo, e attivare sfide in AR, effetti sonori e tanto altro ancora. Il Buggy misura 19cm di altezza, 28cm di lunghezza e 16cm di larghezza, e va alimentato con 6 batterie LR6/AA (non incluse).

Con i set LEGO VIDIYO, una delle ultime novità, potete invece creare dei veri e propri video musicali grazie all’app dedicata che usa la realtà aumentata. Durante i Prime Day potete trovare in offerta LEGO VIDIYO The Boombox BeatBox, con il quale giocare in 4 scenari in AR: il mondo tropicale, lo spazio, la foresta o il castello. Le minifigure presenti sono un vampiro, un leopardo, una fata e un alieno, con tanto di accessori musicali, 14 beat casuali e 4 speciali da scansionare con l’app. Un’esperienza unica, piena di effetti speciali, il tutto nello stile classico dei LEGO.

