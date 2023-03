Prima di Resident Evil 4 Remake, Leon torna nel passato grazie a Fortnite

Resident Evil 4 Remake è il gioco del weekend, ma Leon può tornare un attimo alla sua prima avventura grazie a Fortnite.

Quella nottataccia che abbiamo vissuto nuovamente grazie a Resident Evil 2 Remake (che trovate su Amazon) all’interno del Raccoon Police Department.

Fortnite aveva già ospitato i personaggi di Resident Evil in passato, in una delle tantissime collaborazioni fatte con il battle royale.

Recentemente Leon e Jill hanno avuto la loro parte all’interno del battle royale, e qualcuno ha deciso di approfittarne per dare un contesto all’agente biondino.

Un utente di Reddit, ovviamente, che ha approfittato delle recenti novità di Fortnite che sono state inserite in termini di editing per ricreare il dipartimento di polizia di Raccoon City.

Infilandoci all’interno anche Leon, chiaramente, che prima di imbarcarsi nel weekend di lancio di Resident Evil 4 Remake si può far venire un bel flashback del passato.

«Ho realizzato parte dell’RPD di Resident Evil 2, non so se fare l’intero edificio poiché la Creativa 2 è appena uscita, quindi qualcuno potrebbe facilmente farlo meglio del mio. Quindi ho pensato di metterlo in mostra.»