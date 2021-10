Non paghi delle vicende di Resident Evil, Jill e Chris si trasferiscono in Fortnite

Siamo ormai giunti alla fine di ottobre, mese più spaventoso dell’anno e, mentre Halloween si avvicina, arriva un altro crossover di Fortnite con Capcom e Resident Evil.

La collaborazione del celebre multiplayer battle royale con Capcom ha portato nel gioco le skin di due celeberrimi protagonisti della serie survival horror Resident Evil: stiamo parlando di Chris Redfield e Jill Valentine.

Le skin dei due intrepidi e storici personaggi arrivano su Fortnite all’interno del Bundle Squadra S.T.A.R.S., un pacchetto che si attesta sul prezzo di 2.100 V-Buck e offre, oltre alle skin, altri numerosi oggetti.

Il costume di Chris viene fornito con lo stile alternativo della squadra Hound Wolf ispirato all’ultima fatica della saga Resident Evil Village, Jill Valentine viene invece presentata con un costume ispirato a Resident Evil 3 Remake.

Oltre a queste skin, nel bundle troveremo anche il dorso in stile Erba verde (e stili alternativi Erba Rossa e Erba Blu) che naturalmente si ispirano all’erba medicinale presente in Resident Evil, e un dorso ispirato alla celebre macchina da scrivere che serve come punto di salvataggio.

Sarà disponibile anche il Bundle Attrezzatura S.T.A.R.S. in cui troveremo due picconi ispirati a Resident Evil (Hot Dogger e Asta Stordente) e una nuova emote Brolly Stroll.

Ricordiamo inoltre che il crossover “spaventoso” con Resident Evil non è stato l’unico che Fortnite ha dedicato alla spooky season. In occasione di Halloween infatti è da poco arrivato l’incontro tra Fortnite e Dune, con skin esclusive ispirate al celebre film uscito recentemente sul grande schermo.

Per celebrare il mese di Halloween, il battle royale di Epic Games aveva d’altronde annunciato anche un crossover con The Walking Dead e l’arrivo nel gioco di un amato personaggio della serie.

Inoltre sempre Fortnite non si è fatto scappare l’occasione di rendere omaggio alla serie tv fenomeno del momento, Squid Game.