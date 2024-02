Disney investe 1.5 miliardi di dollari in Epic: «Un universo persistente» su Fortnite

Pochi mesi fa avevamo segnalato come Disney stesse guardando sempre di più a conquistare il gaming, prendendo in considerazione possibili acquisizioni di spessore.

Alla fine sembra che la casa di Topolino abbia preferito andare in un'altra direzione, almeno per il momento, ma senza rinunciare alle sue ambizioni videoludiche: Disney ha infatti svelato di aver investito ben 1.5 miliardi di dollari in Epic Games, con l'obiettivo di rafforzare le partnership legate a Fortnite.

Sembrerebbe un'operazione simile a quanto già accaduto con LEGO Fortnite: come ricordato da The Verge, in quel caso la compagnia aveva ricevuto investimenti da 2 miliardi di dollari, al quale è poi seguito il lancio del survival game con i mattoncini.

Nel suo annuncio ufficiale, che potete consultare integralmente al seguente indirizzo, Disney fa riferimento all'intenzione di creare «un universo persistente» legato a Fortnite, il che sembrerebbe suggerire il lancio di un nuovo gioco a tema.

Disney ed Epic Games hanno già avviato insieme diverse collaborazioni di successo: non solo l'Unreal Engine è stato utilizzato per alcuni dei migliori videogiochi basati sulle IP della casa di Topolino, come Star Wars Jedi Survivor (che trovate in offerta su Amazon) e Kingdom Hearts 3, ma nello stesso Fortnite sono presenti anche alcuni dei più amati personaggi Marvel e Star Wars.

Il CEO Bob Iger sottolinea che questo investimento rappresenta il maggior ingresso della compagnia nel settore videoludico e di non vedere l'ora di mostrare agli utenti come intendono unire le community di Disney e Fortnite con esperienze uniche e aperte.

A scanso di equivoci, occorre ovviamente precisare fin da subito che Disney non ha "comprato" Epic Games: non è ancora chiara la percentuale in cui è stato quantificato l'investimento, ma Tim Sweeney resta ancora a capo della compagnia.

Si tratta in ogni caso di un investimento molto importante che porterà novità anche in quello che sembra ormai sempre di più il "metaverso" di Fortnite: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più su questi piani.

Chissà se questa continua espansione di Fortnite porterà il brand pure al cinema: al momento non è stato ancora annunciato alcun film dedicato, ma c'è un regista che si è già candidato.

Restando in tema con Epic Games, non dimenticatevi di riscattare l'ultimo gioco gratis settimanale sullo store: tra poche ore sarà reso disponibile un nuovo omaggio che ne prenderà il posto.