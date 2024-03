Resident Evil 2 Remake con le telecamere fisse è un regalo gratis dei fan

I fan della saga di Resident Evil hanno apprezzato il remake di Resident Evil 2, uscito ormai diverso tempo fa.

Dopo Village, ottavo capitolo della serie (che trovate su Amazon), gli episodi classici non sono mai stati messi da parte.

Basti pensare al fantastico rifacimento del classico Biohazard 2 utilizzando l'Unreal Engine 4 e con telecamere fisse.

Ora, però come riportato anche da DSO Gaming, il modder "alphaZomega" ha rilasciato una mod per Resident Evil 2 Remake che consente di giocare con le classiche angolazioni fisse della telecamera.

L'autore ha inserito 1700 angoli di ripresa fissi nel gioco, i quali sono stati tutti posizionati con cura. E sì, con questa mod è possibile giocare all'intero gioco, dall'inizio alla fine.

Come ha dichiarato il modder: «All'avvio del gioco, vedrete il vostro personaggio dal punto di vista di una telecamera montata/fissa puntata cinematograficamente sulla scena. Poi, quando si cerca di uscire dall'inquadratura, si passa a un'altra telecamera in base alla nuova posizione, con le angolazioni che passano l'una all'altra in una sequenza senza soluzione di continuità che vi seguirà ovunque andiate».

È un peccato che Capcom non abbia incluso una modalità così classica nel gioco. Certo, ci sarebbe voluto un po' di tempo per implementarla, ma si tratta di un'incredibile esperienza retrò che tutti i fan più accaniti apprezzeranno. Potete scaricarla gratuitamente da qui.

Parlando invece del futuro della serie horror targata Capcom, l'insider DuskGolem ha affermato che Resident Evil 9 ha il budget più alto mai raggiunto da un capitolo della serie.

Ma non solo: Capcom ha già confermato che il nono capitolo non dovrebbe proseguire la storia degli Winters, dato che l'ultimo DLC di Village ha chiuso la saga di Ethan.

Per concludere, se amate la saga di Biohazard, recuperate anche la nostra classifica dei migliori e peggiori capitoli di Resident Evil.