Stellar Blade: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Nel panorama delle uscite esclusive per PlayStation del 2024, Stellar Blade si distingue come uno dei titoli più attesi, soprattutto in seguito all'ultima presentazione al PlayStation Showcase. Questo gioco di azione e avventura, creato dal team sudcoreano Shift Up, verrà lanciato il 26 aprile. Se siete impazienti di metterci le mani sopra, sarete entusiasti di scoprire che i preordini sono già disponibili. In questo articolo, vi indicheremo dove potete prenotare il gioco al prezzo più vantaggioso!

Stellar Blade, chi dovrebbe acquistarlo?

In Stellar Blade assumerete il ruolo di Eve, che, assieme ai suoi alleati, arriva su un pianeta Terra devastato con l'intento di rivendicarlo. Qui, incontrano Adam, un sopravvissuto che li porta a Xion, l'ultimo bastione di civiltà, e li introduce a Orcal, un saggio custode di leggende antiche. Eve dovrà creare alleanze con le figure chiave di Xion per riuscire nella sua impresa di salvare il mondo.

Stellar Blade rappresenta un must per chi ama i giochi di azione e avventura con una ricca trama: vi troverete immersi in un universo post-apocalittico pieno di enigmi, terrore e sfide affascinanti. Vivrete un'avventura emozionante, affrontando nemici in combattimenti dinamici e boss memorabili che testeranno sia le vostre capacità tattiche che fisiche.

L'ambientazione fantascientifica, ideata da artisti coreani e dal direttore di Shift Up, Kim Hyung Tae, trae vantaggio dalla tecnologia grafica della PS5 per offrire una qualità visiva sorprendente, sia nei dettagli dei personaggi che negli scenari mozzafiato.

Stellar Blade, dove preordinarlo al miglior prezzo

Preordinando Stellar Blade, otterrete bonus esclusivi, inclusi vari outfit per Eve, come un'armatura spaziale, occhiali rotondi vintage e orecchini decorativi. Come potete vedere, il gioco è attualmente offerto a un prezzo promozionale rispetto al costo di listino di 80,99€, quindi vi suggeriamo di approfittarne senza indugi!