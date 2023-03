Hellblade II, il nuovo trailer mostra i muscoli di UE5: è arrivata la next-gen

Hellblade II è davvero scomparso nel nulla, ma il recente State of Unreal ha mostrato Senua in un breve trailer e, possiamo dirlo, è finalmente arrivata la next-gen.

Il capitolo precedente, che ancora trovate su Amazon, è stato una bella sorpresa e proprio per questo gli utenti Xbox aspettano con ansia il sequel.

Titolo che ovviamente arriverà all’interno di Xbox Game Pass, insieme alla pletora di videogiochi gratis che ogni mese vengono aggiunti al servizio in abbonamento.

E dopo aver visto già tempo fa una breve dimostrazione del gioco dal punto di vista tecnico, Hellblade II si è mostrato nuovamente e stavolta è davvero impressionante.

«Ci stiamo spingendo oltre i limiti dell’animazione facciale in tempo reale in Senua’s Saga: Hellblade II», dichiara Ninja Theory nella descrizione del video che, come vedete, è effettivamente sbalorditivo considerato che esce su console.



Perché se pensate che i primi secondi del video siano relativi a Melina Juergens in costume, l’attrice che interpreta Senua in Hellblade II, in realtà si tratta di un’animazione della protagonista realizzata con il motore di gioco, l’Unreal Engine 5.

Per conferma potete vedere l’attrice in una sessione di motion capture alla fine del video, per capire ulteriormente la grandezza della tecnologia.

Certo manca una data di uscita e non c’è ancora il gameplay ma una cosa la possiamo dire: è arrivata la next-gen.

Bisogna capire quando uscirà cotanta bellezza, visto che Microsoft è molto silenziosa e, sebbene Ninja Theory abbia promesso più volte delle novità, ancora c’è tanto silenzio intorno a Senua.

Con l’arrivo di Starfield potrebbe arrivare davvero il momento di Hellblade II. E sarebbe anche ora, visto che è passato tantissimo tempo dal suo primo e unico reveal.

Per altro proprio Starfield è una delle poche conferme di Xbox dell’anno, che inizia a comporre lentamente un calendario di uscite.