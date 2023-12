Fortnite, il film non esiste (ancora) ma c'è già un regista

Con il successo generalizzato che hanno avuto i film tratti dai videogiochi è strano che non ci sia stata ancora una produzione hollywoodiana su Fortnite, il battle royale di Epic Games, ma nel caso Zack Snyder si è detto propenso a girarlo, nell'eventualità.

L'autore di Rebel Moon, film arrivato su Netflix da poco e che potete approfondire anche con dei prodotti su Amazon, è stato intervistato di recente riguardo il lancio del suo film e, parlando di Fortnite, ha espresso la sua curiosità.

Non è neanche la prima volta, per altro, che il regista ha espresso interesse nel mondo dei film tratti da videogiochi, visto che qualche tempo fa era altrettanto incuriosito dalla possibilità di poter girare un film tratto da una delle più iconiche esclusive di Xbox.

Inoltre, stando ad alcuni report, Snyder starebbe supervisionando il tie-in del suo film, un probabile progetto videoludico dedicato al mercato mobile e PC.

Stavolta, come riporta IGN US, è il coloratissimo e celebre battle royale il progetto cinematografico per cui Synder direbbe "sì", visto che è già appassionato e un giocatore di Fortnite nel tempo libero.

«Io e mio figlio abbiamo iniziato a giocare a Fortnite», ha dichiarato Synder: «Volevo giocarci con lui, ma poi non gli è piaciuto, quindi ho finito per giocarci da solo.»

In una recente intervista ha definito quello di Fortnite un "mondo straordinario", che ovviamente amerebbe portare sul grande schermo. Zack Snyder rivela per altro che voleva creare alcune skin per Fortnite dedicate a Rebel Moon, ma per un motivo o per un altro non è stato possibile realizzarle.

Vedremo se ora Epic si farà avanti con il regista per iniziare la produzione di un film, mentre Fortnite va avanti imperterrito con novità importanti.

Così come vanno avanti i film tratti da videogiochi. Come quello di Death Stranding che ha firmato un contratto con una importante casa di produzione, mentre Super Mario Bros. il Film è pronto a fare incetta di Golden Globes.