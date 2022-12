Che fine ha fatto Hellblade 2? Ninja Theory promette novità in arrivo

Una delle tante produzioni ormai “scomparsa” dai radar da diverso tempo è sicuramente Hellblade 2, il nuovo titolo di Ninja Theory particolarmente atteso dai più grandi appassionati di casa Xbox.

Il primo capitolo si rivelò una perla videoludica di rara bellezza (lo trovate su Amazon) e il secondo capitolo promette di essere ancora più ambizioso, offrendo anche la possibilità agli utenti iscritti a Game Pass di giocarlo gratis fin dal day one.

Eppure, nel 2022 abbiamo potuto assistere a ben pochi aggiornamenti importanti sullo sviluppo: uno degli ultimi update risale allo scorso aprile, quando il team ci ha mostrato una delle suggestive ambientazioni che potremo esplorare in Senua’s Saga Hellblade 2.

Da allora c’è stato però un silenzio assordante sulla produzione, che fortunatamente non sembra destinato a durare a lungo: come riportato da Game Rant, Ninja Theory ha infatti confermato che i suoi celebri dev diaries stanno ufficialmente per tornare.

Per chi non li conoscesse, ricordiamo che i «Diari degli sviluppatori» sono una serie di video con cui il team ama condividere dettagli e aggiornamenti sulla produzione ai propri fan, ma che negli ultimi mesi sono improvvisamente scomparsi.

Ebbene, Ninja Theory ha ufficialmente confermato che torneremo a scoprire nuovi developer diaries dedicati a Hellblade 2 già nel 2023, anche se al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli al riguardo.

Dev diaries are back in the new year. Merry Christmas! — Ninja Theory (@NinjaTheory) December 25, 2022

Insomma, il nuovo anno potrebbe essere quello giusto per tornare a vedere Senua in azione, anche se è probabile che per la data di lancio vera e propria sarà necessario attendere ancora a lungo, dato che fino allo scorso anno il sequel non era ancora nemmeno entrato in piena produzione.

Vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine non appena riceveremo ulteriori dettagli sullo sviluppo: nel frattempo, vi ricordiamo che Ninja Theory ha già promesso che Hellblade 2 avrà un impatto ben diverso rispetto al capitolo originale, arrivando perfino a farlo sfigurare per una qualità ancora superiore.