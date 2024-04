Chi ha sganciato la prima bomba in Fallout?

La serie TV di Fallout è stata un successo, sebbene i dubbi sulla prima stagione siano ancora parecchi.

Come Fallout 76 e non solo, la serie TV Prime Video è infatti ambientata nelle Wasteland.

Ora che la seconda stagione di Fallout è stata confermata, è tempo di svelare alcuni dubbi lasciati in sospeso nella prima stagione.

Come riportato anche da IGN US, i fan della serie si stanno chiedendo una cosa, ossia chi ha sganciato la prima bomba nucleare in quel fatidico giorno del 2077.

Si pensa che l'apocalisse nucleare di Fallout sia stata scatenata dalla Cina che ha lanciato per prima le bombe.

Tim Cain, co-creatore di Fallout, ha dichiarato in un'intervista dello scorso anno che è stata proprio la Cina a sganciare la prima bomba atomica.

Tuttavia, la serie televisiva di Fallout suggerisce fortemente che la Vault-Tec, azienda produttrice dei famosi caveau, abbia scatenato la guerra nucleare sganciando le bombe, essenzialmente a scopo di lucro.

C'è però un dubbio: se Vault-Tec ha iniziato la guerra sganciando la prima bomba, Barb - dirigente a conoscenza del piano dell'azienda - non si sarebbe però assicurato che Cooper Howard e la figlia fossero al sicuro all'interno di un caveau e non fuori a una festa, prima di premere il pulsante rosso?

Questa contraddizione solleva anche un'altra domanda: la Vault-Tec ha effettivamente lanciato la prima bomba? Oppure l'azienda è stata colta di sorpresa dal fatto che la Cina ha lanciato la nucleare poche ore prima?

Questa, perlomeno, è la teoria suggerita dal redditor "Corpolentusmaximus2", che fa riferimento a quanto visto nel gioco Fallout: New Vegas.

La serie televisiva di Fallout conferma che Mr. House - che sappiamo essere il villain di New Vegas - era presente quando Vault-Tec ha rivelato il suo piano.

Forse, semplicemente, tutti sono stati colti di sorpresa dal fatto che la Cina abbia attaccato per prima. Vero anche che la serie è piuttosto "fumosa" al riguardo.

I fan sperano ora di scoprire altri retroscena della guerra nucleare nella confermata Stagione 2 di Fallout, che a quanto pare avrà un ambientazione ben nota.

Per concludere, il Ghoul di Walton Goggins non è basato su nessun personaggio di Fallout, ma i fan si sono chiesti se lo avessimo già incontrato nella saga videoludica.