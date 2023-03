Resident Evil 4 Remake ha già infranto ogni record del franchise su Steam

Un altro dei titoli più attesi dell’anno può essere smarcato dal calendario, e Resident Evil 4 Remake si è rivelato molto atteso anche dai giocatori su Steam.

Così come da tutti quelli che hanno ordinato la loro copia su Amazon, che da oggi possono godersi il loro ritorno a El Pueblo.

Anche se c’è chi ha potuto giocare in anticipo, con il classico trucchetto delle impostazioni della regione di provenienza.

E mentre possiamo fissare anche una data per la modalità The Mercenaries, Resident Evil 4 Remake si prepara ad accogliere tutto il suo meritato successo.

Come riporta Destructoid, infatti, Leon ha fatto strage ancora una volta su Steam.

Al day one di Resident Evil 4 Remake, il titolo di Capcom segna il miglior debutto di sempre per la serie sulla piattaforma per PC.

Secondo il database di Steam, ben 140.240 giocatori hanno effettuato l’accesso contemporaneamente per tornare nel giubbotto di pelle di Leon.

I recenti remake di Resident Evil 2 e 3 erano andati bene, così come Resident Evil 7 e Village, ma i numeri raccolti da queste produzioni non sono minimamente paragonabili a quelli di 4 Remake.

La dimostrazione che i fan avevano bisogno di rivedere in una versione rivista e corretta il capolavoro di Capcom, e molti altri giocatori lo hanno voluto scoprire per la prima volta.

Titolo che è arrivato ovviamente anche su console, anche old-gen, come potete vedere da questo videoconfronto tra le versioni PS4 e quelle current gen.

Tra l’altro, sembra proprio che la versione PlayStation 5 di RE4 Remake soffre di un problema tecnico, che Capcom spiega come risolvere temporaneamente.

Per scoprire il perché di tutta questa frenesia potete leggere la nostra recensione del gioco, nella quale vi abbiamo in ogni caso spiegato che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».