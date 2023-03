Fortnite, la rivoluzione ha una data: «L’inizio del futuro si costruisce insieme»

Fortnite, il più celebre e popoloso tra i battle royale che impazzano tutt’oggi sul mercato, è pronto a rimescolare le sue carte per il prossimo futuro.

Non è di certo la prima volta che il battle royale (che ha invaso anche Amazon) fa parlare di sé, sebbene stavolta si può parlare tranquillamente di rivoluzione vera e propria.

A inizio mese si è parlato dell’aggiornamento che avrebbe introdotto anche la visuale in soggettiva, per permettere di giocare Fortnite un po’ come se fosse Call of Duty.

Ora, però, arriva la conferma: attraverso un post su Twitter (che rimanda al sito ufficiale), Epic Games annuncia ufficialmente l’arrivo di una grande novità per Fortnite, ossia il cosiddetto Unreal Editor.

Come spiegato, Unreal Editor (o UEFN) è una nuova applicazione PC che porta le creazioni dei giocatori ad un nuovo livello di personalizzazione e non solo.

In altre parole, l’UEFN consente agli utenti di sviluppare e pubblicare giochi direttamente sul battle royale, dando vita a nuove esperienze di gioco combinando gli strumenti della Modalità Creativa con le risorse offerte dal nuovo Unreal Editor.

Poco sotto, il tweet ufficiale che conferma la notizia.

The beginning of the future is built together. 3.22.2023 I Wishlist on EGS now.https://t.co/UgXn1xJSra pic.twitter.com/5oZvhEAYJb — Fortnite Creative (@FNCreate) March 16, 2023

Nella pagina dell’applicazione, viene inoltre spiegato che UEFN sarà disponibile in versione Beta a partire dal 22 marzo 2023 ed è già in wishlist su Epic Games Store.

«Con molti dei potenti strumenti e flussi di lavoro di Unreal Engine 5 a portata di mano, […] avrai a disposizione un mondo completamente nuovo di opzioni per la produzione e la pubblicazione di giochi ed esperienze per Fortnite che potranno essere apprezzate da milioni di giocatori», si legge nella descrizione ufficiale.

Mettendo quindi da parte i grandi ed epici crossover visti nei mesi scorsi, i giocatori di Fortnite potranno presto avere tra le mani un gioco ancora più ricco.

A questo punto aspettiamo che a dirci altro sia direttamente Epic Games, che sappiamo aver trovato un vero e proprio Metaverso nel suo Fortnite, al punto che il gioco ospita perfino concerti virtuali.

Restando in tema, vi ricordiamo anche che potete acquistare l’intera serie del fumetto Fortnite X Marvel: Guerra Zero: recuperate ora i volumi prima che vadano esauriti.