PlayStation Store, svelata la nuova offerta della settimana: è un open world

PlayStation Store ha appena svelato ai propri utenti la nuova offerta della settimana, disponibile dunque da adesso fino al prossimo mercoledì incluso, su un gioco open world uscito recentemente e disponibile su PS5 e PS4.

Si tratta di Immortals Fenyx Rising, una grandiosa avventura mitologica realizzata da Ubisoft ed uscita verso la fine dello scorso anno, con protagonisti gli dei della Grecia.

Vi ricordiamo che oggi è l’ultimo giorno in cui potrete recuperare l’apprezzato survival game The Forest, l’ultima promozione della settimana attualmente ancora in corso.

Sono inoltre ancora disponibili le tante offerte dedicate alla Settimana d’Oro su oltre 700 giochi del catalogo PlayStation Store.

Grazie alla nuova offerta della settimana sul PlayStation Store, potrete dunque ottenere Immortals Fenyx Rising con uno sconto del 50% sul prezzo finale, che include entrambe le versioni PS4 e PS5 in un unico pacchetto.

Se siete inoltre interessati ad ottenere tutti i contenuti aggiuntivi, potete scegliere di acquistare la Gold Edition o il Season Pass, entrambi in promozione con il 35% di sconto.

Di seguito vi lasciamo ai link diretti sullo store per consultare voi stessi le offerte su questo titolo e procedere all’eventuale acquisto:

In questo open world realizzato da Ubisoft vestiremo i panni di una nuova semi-divinità alata di nome Fenyx: saremo incaricati a salvare gli dei della Grecia in una missione in cui è in gioco il destino del mondo.

Potremo combattere diverse creature mitologiche e padroneggiare i poteri degli dei per affrontare i nemici più temibili e risolvere i vari enigmi del gioco.

Per poter approfittare di queste offerte avete tempo fino al 13 maggio, al termine del quale sarà sostituito da una nuova offerta della settimana.

Nella nostra recensione PS5 vi abbiamo raccontato che Immortals Fenyx Rising «ha un’estetica derivativa e ispirazioni chiare come il sole, ma la sua componente puzzle gli consente di emanciparsi al confronto con altri titoli dello stesso segmento».

Se volete risparmiare ancora più soldi, non dimenticatevi di consultare le offerte sui giochi a meno di 20 euro, tra cui sono disponibili diversi capolavori della scorsa generazione.

Per chi fosse invece interessato a comprare giochi su PS3 e PS Vita, i fan sono riusciti a «riaprire» lo store web, su cui è possibile anche fare acquisti.

Se volete poi ottenere giochi gratis, non dimenticatevi di scaricare i titoli di maggio disponibili con PlayStation Plus.