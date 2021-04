PlayStation Store, sconti su giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro

Sony ha appena reso disponibili sul PlayStation Store molteplici sconti su giochi PS5 e PS4, disponibili per un periodo limitato a meno di 20 euro.

L’iniziativa fa parte degli sconti avviati per celebrare la Settimana d’Oro, grazie alla quale PlayStation Store ha scontato oltre 700 giochi del proprio catalogo.

Per gli utenti PS5 vogliamo segnalare in particolare Rainbow Six Siege Deluxe Edition, il fenomeno multiplayer di Ubisoft attualmente disponibile a meno di 10 euro.

Molto interessante anche l’offerta disponibile per Dead by Daylight Deluxe Edition, il cui contenuto include sia la versione PS5 che quella su PS4.

Sono inoltre disponibili tantissime offerte su capolavori della scorsa generazione e disponibili a basso prezzo: tra queste non possiamo non citare The Witcher 3 Wild Hunt.

L’edizione Game of the Year purtroppo non è stata inclusa negli sconti, ma acquistare la versione base insieme all’Expansion Pass vi permetterà di ottenere comunque l’esperienza completa del gioco spendendo in totale meno di 20 euro.

Segnaliamo anche l’incredibile offerta su Metal Gear Solid V: The Definitive Experience, disponibile all’imperdibile prezzo di 3,99 euro.

Di seguito vi riportiamo dunque una nostra piccola selezione sui tanti giochi del PlayStation Store disponibili a meno di 20 euro:

Se volete consultare voi stessi la lista completa dei giochi in offerta a basso prezzo, potete seguire questo link per non perdervi nessuno sconto.

Vi ricordiamo che, come per il resto delle offerte dedicate alla Settimana d’Oro, avrete tempo fino al 13 maggio per poter approfittare di queste promozioni.

Tra i giochi a meno di 20 euro è disponibile anche la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store, svelata nella giornata di ieri da Sony.

Segnaliamo inoltre che la versione web dello store PS3, PSP e PS Vita, chiusa dopo l’annuncio, poi revocato, dei negozi online, è stato ripristinato dai fan con un plugin che permette anche di fare acquisti.