PlayStation Store Web chiuso? I fan lo riaprono (e potete fare acquisti)

Diverse settimane fa, Sony ha annunciato l’intenzione di chiudere una volta per tutte gli store PlayStation 3, PSP e PS Vita.

Nonostante il recente ripensamento, che ha sicuramente fatto la gioia di un gran numero di giocatori, resta il fatto che la versione web dei PlayStation Store resta al momento inattiva.

A marzo, Sony ha infatti tolto dalla circolazione la pagina che permetteva di poter acquistare ed avviare download di giochi tramite browser.

A quanto pare, come segnalato anche da PushSquare, un certo numero di appassionati ha deciso di “resuscitare” lo Store via web, con risultati realmente sorprendenti.

Per visualizzare la pagina dovrete infatti utilizzare un plug-in per Firefox, chiamato Valkyrie PS Store. Dopo tutti i controlli del caso, sembra che l’estensione sia assolutamente sicura e non contenga al suo interno sorprese malevole di alcun genere (se volete farci un pensierino cliccate qui).

Molti giocatori preferiscono infatti il vecchio PS Store via web sia dal punto di vista dell’accessibilità generale, sia per il fatto che al suo interno trovare un pratico elenco del software PS3 e PS Vita (che la nuova versione ha rimosso).

Graze al plug-in è infatti possibile acquistare giochi in tutta sicurezza, sebbene non è da escludere che il servizio – che ricordiamo essere non ufficiale – possa venire bloccato da Sony in tempi brevi.

Ricordiamo che la chiusura degli store avrebbe portato alla sparizione di oltre 2000 titoli, inclusi titoli immortali come il primo Silent Hill di Konami (che a quanto pare però sopravvivrà).

E per quanto riguarda la nuova generazione di PS5, quali novità? Innanzitutto, Sony ha da poco spiegato che vuole creare giochi che sperimentino e si differenzino (e la cosa non spiace di certo a un gran numero di videogiocatori).