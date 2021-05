PlayStation Plus, disponibili tre nuovi giochi: riscattateli anche senza PS5

Sony ha appena reso disponibili al download per gli abbonati a PlayStation Plus tre nuovi giochi gratis disponibili per il mese di maggio.

Il servizio in abbonamento di Sony, come ormai gli utenti sapranno, offre infatti ogni mese titoli gratuiti da riscattare e che saranno vostri per sempre, a patto di continuare ad essere iscritti.

Come anticipato pochi giorni fa, i giochi di questa settimana sono Battlefield V, Stranded Deep e Wreckfest, quest’ultimo disponibile esclusivamente in versione next-gen.

Il titolo PS5 offerto è inoltre disponibile in esclusiva per un mese solo per gli abbonati, dato che tutti gli altri utenti potranno ottenerla solamente quando arriveranno i prossimi giochi gratis da riscattare.

Sono disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus.

Come sempre avete la possibilità di riscattare questi titoli anche senza possedere una console next-gen: potete infatti semplicemente accedere alla pagina web dei titoli in questione ed aggiungerli alla vostra raccolta, comodamente da PC o smartphone.

Di seguito vi elenchiamo dunque i giochi gratis di maggio, con i relativi link per poterli aggiungere immediatamente alla vostra raccolta:

Wreckfest è l’erede della serie Destruction Derby: dopo essere sbarcato su PlayStation 4 gli sviluppatori hanno preparato la versione PS5 mettendola temporaneamente in esclusiva per gli abbonati a PlayStation Plus.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che Wreckfest su console ha riproposto «tutto ciò che c’era di buono nella versione originaria, dall’ottimo motore fisico alla grande quantità di contenuti».

Battlefield V non ha certo bisogno di presentazioni: l’ultimo sparatutto della serie realizzato da Electronic Arts e DICE è sicuramente il titolo big del mese su PS4, che rimpiazza l’ottimo Days Gone proposto ad aprile.

Durante la nostra recensione abbiamo sottolineato in particolare che «il multiplayer diverte e tanto, la modalità Operazioni su Larga scala è davvero azzeccata nella resa delle tinte belliche del gioco».

Infine, Stranded Deep è un survival game che metterà alla prova la vostra capacità di sopravvivenza: dopo un incidente aereo ci ritroveremo bloccati nell’Oceano Pacifico, senza alcun mezzo per chiamare aiuto.

Dovremo tenere d’occhio la nostra fame e sete, oltre ad esplorare e cercare materiali per realizzare costruzioni in questo titolo realizzato dai Beam Team.

Vi suggeriamo di riscattare questi giochi il prima possibile per non dimenticarvene in futuro: avrete tempo fino al 31 maggio per poterli fare vostri per sempre.

Stranded Deep è disponibile anche sul servizio PlayStation Now, di cui sono stati annunciati ieri i nuovi giochi in arrivo a maggio.

Oltre a questi titoli, ci sono inoltre alcuni giocatori che ne riceveranno un quarto in regalo, grazie ad un’iniziativa di PlayStation.

Gli abbonati al servizio hanno inoltre diritto ad accedere alla PlayStation Plus Collection: anche in questo caso, alcuni giocatori avranno titoli diversi in catalogo.